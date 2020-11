L'uno è drogato e l'altro è 'mbriaco !

Uso un'espressione discutibile sicuramente ma non c'è incertezza in me né imbarazzo alcuno e se non si giocasse con la vita delle persone ci sarebbe pure da sbellicarsi dalle risate. Un teatrino , quello calabrese , con personaggi che si rendono degni di riso (il Cotticelli ) e di derisione ( tal Zuccatelli ). Ma il colmo si raggiunge quando entra in scena la beata e NON vergine Maria .

Una miracolata da bocciare . Quella che senza averne i requisiti si atteggia a maestrina e con un non so che di minaccioso sbotta e dice : " Comu te l'aggia dì , la prossima volta studia !". Eh già ...in questo team non c'è soltanto la famigerata frase di Cotticelli ( " Il piano Covid , avrei dovuto farlo io ?") o di Zuccatelli ( che pontifica : " le mascherine non servono a un caxxo !" ) . Nossignori (!) , c'è pure la Maria . Un esempio patetico di arrivismo e di arroganza che all'anagrafe di cognome fa Crocco e che già tempo addietro fu cacciata e pure in malo modo dall'ormai ex governatore dell'Abruzzo perché ritenuta inadeguata e incompetente .

Ma siccome qui in Calabria la meritocrazia non è un parametro che viene adottato nella selezione per le assunzioni ( e paradossalmente solo chi non ha un lavoro conosce l'esatto valore di un impiego e per questo studia ) ecco la Maria infilata nelle stanze che contano in materia di SALUTE .

Ecchecazzo ! Nessuno può metterci in ginocchio due volte e nello stesso atto . Il nostro orgoglio urla e si ribella ...in fondo l'Italia è nata in Calabria ! Una terra ricca e prosperosa , carica di significato umano . Come molti di Voi ho una grande affezione per questa nostra regione ...al punto tale che pur avendo casa a Roma con sorella , cognato e nipotini romani de Roma , non ho mai voluto andare via da qui . Il mio affetto è così forte per questa Calabria nostra che ogni volta che mi allontano anche solo per un fine settimana è come se mi mancasse l'aria che respiro .

" Inclinazione sentimentale e costante " la chiamo io . Da buona calabrese conosco bene la mia gente e la sua tempra . Questa è la terra delle donne forti e con temperamento . È la meravigliosa terra del Sud . In Calabria se a un'idea unisci un'emozione nasce un successo senza confini ...vedi Versace e le sue collezioni . In Calabria siamo "solo abbandonati" mica siamo "scemi" ! Siamo gente onesta e virtuosa . Semplici sì ma portatori di alti valori morali perché per Noi le cose più preziose sono quelle che non hanno prezzo . Non si comprano ma si tramandano !

La Calabria è quel posto dove se ti siedi sulla spiaggia vedi il mare che diventa tutt'uno con il cielo in un intreccio di colori . Dove il sole riscalda i sassi , gli alberi e pure le pietre più nascoste ma se provi a varcare la soglia dei palazzi che contano troverai solo il buio .

Lì il sole non arriva mai e per volontà di qualcuno si fanno sempre due pesi e due misure e anche se strabuzzi gli occhi per lo stupore e ti ribelli o alzi la voce non ti vede e non ti ascolta proprio nessuno .

In Politica occorre un alto livello di competenza (e di attitudine a sentire gli stati d'animo altrui ) . Molti pretendono di fare politica senza averne neppure uno basso ma questa è solo una scaramuccia delle loro bollenti velleità . Da noi , la categoria dei politici ha in sé frange di personaggi altamente discutibili , fatta da corrotti e corruttori . I politici nostrani sono lo specchio delle loro azioni ignominiose .

Le palle nella vita bisogna averle e non dirle . E tra chi le racconta e chi le usa , io di sicuro appartengo a questi ultimi visto che ne faccio sempre un buon uso ! Su chi ci ha governato fino ad oggi (alternandosi nel tempo ) potrei farci un tema con fiumi di aggettivi e di definizioni non certo onorabili . A me il coraggio non manca e semmai abbasserò la testa sarà solo per ammirare le mie scarpe . Da Chiaravalloti a Scopelliti , da Loiero a Oliverio per finire ai soliti marpioni cosentini come Gentile e Morrone , Occhiuto e Adamo , Incarnato e così via . Ignobili fetenti che della politica ne hanno fatto il loro conto in banca e tu ti ritrovi addosso una strana collera interiore perché se la diffidenza è lecita , l'indignazione è giusta . Sono solo uominicchi e ciarlatani . Menzogneri di professione . Non guardano il fetore che hanno addosso anzi ci rotolano dentro come maiali . Sono parassiti , disonesti , ladri con la cravatta . I loro atteggiamenti sono da girone dantesco . Loro sono una platea di beneficiari perché sono volpi senza scrupoli e fanno solo inciuci e inganni ed è una pena pensare che ci siano imbroglioni di questo livello , di questo stampo . Il risentimento giustifica una scazzottata senza fine ? Ditemelo perché io di fronte a un'ingiustizia ho difficoltà a gestire la rabbia...io appartengo alla cultura forcaiola e per me chi sbaglia paga !

Le istituzioni necessitano di Uomini all'altezza . Uomini tra Uomini, refrattari alla ricchezza . I politici calabresi più li conosci e più capisci perché Noè sulla barca aveva caricato solo animali da portare in salvo . Sono anni e anni che lorsignori tagliano tutto tranne i propri privilegi . In men che non si dica addirittura restaurano una legge sui vitalizi . Basta un solo giorno da consigliere per incassare un lauto assegno . Una proposta di legge che non venne neanche illustrata perché come spiego' "diligentemente ( azz ! )" il promotore Giuseppe Graziano 'u generale : "si illustra da sé ! " .

Tutti d'accordo in un voto flash . Una figuraccia storica giustificata poi con scuse fantozziane e grottesche : " abbiamo firmato senza leggere !".

Ciò che di sicuro non leggono i signori è la Costituzione perché se la leggessero anche solo con la coda dell'occhio saprebbero che il Diritto alla salute come DIRITTO FONDAMENTALE è tutelato , riconosciuto e garantito anche dalla nostra Carta più nobile (appunto la Costituzione ) . In Calabria non abbiamo strutture né medici né sostegni adeguati . Gli ospedali giacché considerati inefficienti invece di potenziarli li hanno chiusi . E così non esistono ! Nella mia città per essere coerenti con la realtà che viviamo e gli scippi sanitari che subiamo, abbiamo persino eliminato dal nostro sistema linguistico dialettale il detto ' Simu mura mura cu' spitali ' che un tempo era per noi una frase arguta e pure spiritosa . In Calabria se chiami il 118 (premetto che le telefonate effettuate vengono registrate quindi sfido chiunque a riascoltarle) l'operatore ti risponde che in tutta la provincia non c'è un'ambulanza libera e disponibile e se per rimediare ti collegano alla Guardia Medica più vicina , il medico di turno anche se non sei in vena di convenevoli né di argomentare alcunché tranne che sollecitare l'intervento ,il medico ti tiene mezz'ora attaccata alla cornetta ma nel modo del tutto inconcludente e Tu non sai se ridere o piangerci su ma sai che non devi andare nel pallone . Devi fingere una calma che in cuor tuo non senti . Devi riagganciare e da profana fare da medico mentre osservi le gote pallidissime di tuo Padre e le labbra pure sbiadite che spiccano in quel pallore . È impossibile definire il dolore che si prova ma se c'è un Dio , lui di sicuro è con Noi .

Da mio Padre ho appreso l'amore per la lettura (sono totalmente soggiogata al piacere di un buon libro ) , la passione per la scrittura . È un fattore genetico il nostro . Sto vicino a mio Padre e lo accudisco come solo una figlia può e sa fare .

In molti si chiedono dove attingo la forza e la pazienza . È un esercizio di devozione il mio anche se a volte sono colta da gesti morbosi per il dolore . Diteglielo Voi ai politici nostrani che con il naso schiacciato contro una vetrata , qualche tempo fa , sono stata ore e ore in attesa che mio Padre alzasse gli occhi su di me e mi riconoscesse . Diteglielo voi che ogni volta mi sento impotente e mi accovaccio su me stessa diventando piccola piccola mentre gli occhi mi si riempiono di lacrime e il cuore mi scoppia dentro al petto .Diteglielo voi perché io non mi accontento più delle loro parole . Parole che troppe volte sono state pronunciate solo per recitare una parte . Diteglielo voi perché io ai loro bei discorsi e alle loro promesse non credo più . Questi sono solo capaci di approfittare persino dei malanni e di ogni situazione e per questo io dico

BASTA ... ANDATE VIA !!!

Francesca Parrilla

Papà , vorrei tanto che mi abbracciassi forte fino a togliermi il fiato ...tanto non mi fai male sai (?!).

Sento dolore solo adesso che non lo puoi fare !

Stampa Email