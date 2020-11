"Il Movimento del Territorio con Pasqualina Straface", propone al Presidente Spirlì L'attuazione di uno screening di massa Covid-19

In un momento così difficile per la nostra Regione Calabria (aumento vertiginoso di positivi al Covid-19 in particolare) , come Movimento del Territorio, ancora una volta, sentiamo il dovere di dare il nostro contributo attraverso una proposta che permetterebbe di ridurre notevolmente le catene di contagio al Covid-19.

Abbiamo inviato tramite PEC, al Presidente della Regione Calabria Nino Spirlì , la proposta in allegato. Lo screening consiste in un test rapido gratuito dell'antigene. Si tratta in sostanza di un tampone nasofaringeo in grado di rilevare la presenza del virus e di fornire un risultato entro 15-30 minuti. Si tratta di un test sicuro e indolore.

Al Presidente della Regione Calabria

Nino Spirlì

Oggetto: Richiesta/proposta attuazione screening di massa

Il "Movimento del territorio con Pasqualina Straface", in qualità di Movimento politico

VISTO : L'emergenza nazionale dovuta al Covid-19

VISTO: L'elevato numero di positivi al covid-19 che ogni giorno si registra all'interno del

territorio regionale

CONSIDERATO: che l'attuazione di uno screening di massa ad un test rapido dell'antigene

risulterebbe utile ad interrompere le catene infettive, poichè permetterebbe di individuare

rapidamente i soggetti positivi al Covid-19 e di conseguenza isolare in massa tali soggetti.

CHIEDE/PROPONE

Che venga attuata , tramite il coinvolgimento di Farmacie , Medici di base ed altri enti del

settore, la possibilità di effettuare uno screening di massa che vede nel dettaglio la

sottoposizione del soggetto ad un test dell'antigene in maniera gratuita.

In attesa di una repentina risposta

Distinti saluti

Corigliano Rossano li 22/11/2020

In fede

Movimento del Territorio con Pasqualina straface

Stampa Email