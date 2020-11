Nuova ordinanza di proroga sospensione della didattica in presenza. Conformazione all'ordinanza regionale



Con apposita ordinanza il sindaco Flavio Stasi proroga le prescrizioni e gli effetti dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 120 del 12.11.2020 fino al 28.11.2020 al fine di conformare temporalmente le disposizioni sindacali di sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie,

con la sola esclusione degli asili nido - servizi educativi 0-3 anni, che potranno regolarmente svolgersi con decorrenza immediata con attività in presenza nel rispetto delle misure fissate nell’ordinanza regionale n. 63 del 21 agosto 2020 e per come integrate dall’ordinanza regionale n. 65 dell’ 8 settembre 2020.

Nell’ordinanza si invitano i Dirigenti scolastici a valutare la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, nonché ad attivare forme di DAD in aula per quei docenti che avessero problemi di connessione dalla propria abitazione o da altro luogo di loro disponibilità.



Stampa Email