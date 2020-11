Il 25 novembre è la giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Ogni anno il 25 Novembre celebriamo la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e quest'anno, considerata l'emergenza sanitaria, abbiamo deciso di promuovere una campagna di sensibilizzazione online, dal titolo #25NOVEMBRETUTTTIIGIORNI.

Nelle giornate del 23 e del 24 sono stati pubblicati dei video per diffondere messaggi di educazione ed informazione sulla tematica della violenza di genere.

OGGI abbiamo deciso di metterci la faccia.

Il Centro Antiviolenza Fabiana, insieme ad una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Corigliano- Rossano, vuole mandare messaggi di sensibilizzazione attraverso l’utilizzo di slogan per contrastare la violenza sulle donne.

La violenza lascia ferite indelebili.

Impara a dire NO.

Non giustificare alcun tipo di violenza.

Non sentirti colpevole.

Non provare vergogna.

Il primo passo è PARLARNE.

NON SEI SOLA.

#25NOVEMBRETUTTIGIORNI #NOICIMETTIAMOLA FACCIA #SETOCCANOUNATOCCANOTUTTE #CORIGLIANOROSSANOCITTÀDELLANONVIOLENZA #UNITESIPUÒ #NONENORMALECHESIANORMALE

#LAVIOLENZAESINTOMODIMPOTENZA #LAMORENONHALIVIDI #EDUCHIAMOALLANONVIOLENZA #GIULEMANIDALLEDONNE #NONLASCIARECHETIROVINIILMASCARA #NOALREVENGEPORN #LAVIOLENZAELULTIMORIFUGIODEGLIINCAPACI #IODICONO #LIBERAPUOI #LIBERADIVIVERE #MAIPIUSOLE #SENZARISPETTONONCEAMORE #CHIAMAIL1522 #LAVIOLENZAHAMILLEVOLTIIMPARARICONOSCERLI #SOLOUNUOMOPICCOLOUSAVIOLENZASULLEDONNEPERSENTIRSIGRANDE #STOPALLAVIOLENZASULLEDONNE #NONCHIAMATELOAMORE



1° VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Uq9PHx5ghYc

2° VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=GbcOZbagmNc

