La verità in merito alle forti esplosioni che ogni tanto sentiamo: i bang sonici degli aerei militari

Tutti gli addestramenti sia in supersonico che non da parte di tutti gli assetti aerei si sono sempre svolti nella piana di metaponto , costa Jonica lucana e collina materana, in direzione NO-SE da Stigliano a Policoro questo fino alla fine del 2018. Dal 2019 in poi gli addestramenti avvengono nella piana di Sibari , Pollino e appenino Lucano, sempre in direzione NO-SE da Latronico a Sibari.

Questo leggero cambio di zona è avvenuto dalla fine del 2018 dopo che si è svolta una grossa esercitazione che ha analizzato tutti gli aspetti tecnici-tattici aeronautici. Se prima stavano in addestramento nelle zone R400-401 in direzione diagonale da nord ovest a sud est adesso stanno nelle zone R402-403 sempre da nord ovest a sud est . In sintesi in Calabria le attività di volo sono aumentate e in Basilicata sono diminuite ma non per volontà dei piloti o di chi ci lavora , loro preferiscono lavorare in Basilicata siccome ci sono meno abitanti e le zone di addestramento sono più vicine ed anche più grandi. In Calabria non ci sono andati di loro spontanea volontà ma ci sono andati perché li hanno mandati . Questo è successo per i motivi che ti elenco : in Basilicata a causa delle lamentele dei cittadini le attività di volo a bassa e media quota si sono spostate in Calabria, successivamente in Basilicata nel metapontino si sono lamentati anche dei boom sonici con delle interrogazioni parlamentari per i forti boati nel metapontino. Successivamente è stata innalzata la quota minima per il volo supersonico da 11.000 metri a 13.000 metri questo non è successo per le interrogazioni parlamentari ma perché era già previsto di innalzarla su tutto il territorio nazionale. Tuttavia preferiscono fare il volo supersonico in Calabria per 2 motivi il primo è che la Calabria è più vicina al mare e di conseguenza non devono farlo a 13.000 metri ma possono farlo anche ad 11.000 metri come prima , il secondo motivo è che appunto facendolo ad 11.000 metri rispetto a 13.000 metri si consuma meno carburante e si stressa meno il velivolo, mentre in Basilicata quando fanno il supersonico sono obbligati a farlo a 13.000 metri ecco perché preferiscono farlo in Calabria piuttosto che in Basilicata quindi ecco spiegato il motivo per cui fanno più più volte il supersonico in Calabria rispetto alla Basilicata dove comunque lo fanno ma meno volte. Per tutti questi motivi le principali attività di addestramento di volo dal territorio del Metapontino-CollinaMaterana-CostaJonicaLucana si sono spostate più a sud tra il territorio della PianadiSibari-PollinoCalabro-PollinoLucano. Dunque se prima le principali attività di addestramento di volo sia supersoniche che non avvenivano principalmente nella parte centro-sud delle province di Matera e Taranto ed in una parte della provincia di Potenza e Cosenza adesso le principali attività di volo di addestramento sia supersonico che non avvengono nella parte centrale della provincia di Cosenza e nella parte sud della provincia di Potenza vicino al Pollino e solo ogni tanto nella parte centro-sud della province di Matera e Taranto. Questo è quanto era giusto dirti la verità. Quindi diciamo che sono stati “ imposti “ dei cambiamenti per tutti questi motivi dall’ inizio del 2019 ad oggi, adesso se questi cambiamenti siano permanenti o temporanei non te lo so dire ne far sapere. Sicuramente però chi comanda tra qualche anno fara’ una analisi del tutto e se notano che con i cambiamenti apportati si è risolto il problema del disturbo alla popolazione e dei boati in Basilicata ma questo disturbo si è creato in Calabria anche in maniera maggiore dunque che per risolvere un problema se ne è creato uno anche più grosso e che usando aree di addestramento che per fini addestrativi non sono preferite dai piloti sicuramente si tornerà alla configurazione precedente.

Luciano Quaranta

