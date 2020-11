Trebisacce. Differenziata, in corso la distribuzione dei kit buste alle utenze

Individuati due punti di ritiro. Gli ingressi sono contingentati e consentiti nel rispetto di tutte le norme precauzionali vigenti

Trebisacce - È in corso da parte dell’azienda Ecoross, gestore del Servizio di Igiene Urbana, la distribuzione dei kit buste per la raccolta differenziata alle utenze domestiche per la seconda annualità.

L’attività è stata organizzata individuando due distinti punti di ritiro in base alla zona di residenza: Delegazione Comunale in piazza Calvario per i residenti nella zona “Paese” (Centro storico, Santa Maria, San Martino); Centro Polivalente in viale della Libertà per chi risiede nelle altre aree del territorio comunale.

Ciascun utente, seguendo il calendario prestabilito, che disciplina l’accesso in base alla lettera iniziale del cognome, potrà recarsi a ritirare il proprio kit. Questi gli orari: dalle 9.00 alle 12,30 e dalle 15.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì; il sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Per tutti i residenti nella zona “Paese” (Centro storico, Santa Maria, San Martino) il servizio presso la Delegazione comunale di piazza Calvario sarà prorogato fino a sabato 5 dicembre. Chi entro quella data non riuscirà a ritirare il proprio kit potrà recarsi presso il Centro Polivalente, dove l’attività è invece prevista, da calendario, fino a venerdì 18 dicembre.

Gli ingressi presso i due punti di ritiro sono contingentati e consentiti con l’uso della mascherina nonché nel rispetto di tutte le misure precauzionali previste dalla normativa vigente anti-Covid.

Contemporaneamente è in corso la distribuzione dei kit buste anche alle utenze commerciali (Comunicato stampa).

