Le clementine di Corigliano Rossano in dono alla Caritas: anche Belluno celebra Fabiana Luzzi e tutte le donne vittime di violenza

"Orange The World" ha preso il via il 25 novembre scorso, con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere,

e anche il Soroptimist Club Belluno-Feltre continua a tenere desta l’attenzione sul tema aderendo all’iniziativa di Confagricoltura Donna, in collaborazione con Soroptimist International d’Italia, sostenendo l’acquisto delle clementine anti-violenza.

Il progetto «Le Clementine» è nato nel 2013 dopo la tragedia di cui fu vittima Fabiana Luzzi, giovane studentessa di Corigliano Calabro massacrata dall’ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari. Per il settimo anno saranno messe in vendita le clementine Igp calabresi per devolvere il ricavato alla Rete D.i.RE a cui aderiscono 80 Centri anti-violenza in tutta Italia.

Il Soroptimist Club Belluno-Feltre, a sostegno di questa iniziativa e tenendo conto dei tempi difficili che molte famiglie stanno attraversando, ha acquistato diverse cassette di clementine che sabato sono state donate alla Caritas di Belluno che gestisce tre case, due a Belluno e una a Feltre, alla Mensa dei Frati di Mussoi e alle suore di clausura della Certosa di Vedana.

Fabio Pistoia



