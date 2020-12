Pubblica illuminazione area Corigliano, informiamo i cittadini. Al lavoro per risolvere le criticità di questi giorni.

Numerosi cittadini stanno rilevando e segnalando una serie di problematiche legate alla pubblica illuminazione nell'area di Corigliano. L'Amministrazione Comunale sta lavorando quotidianamente tanto per i ripristini quanto per il superamento definitivo dei problemi strutturali del servizio.

Prima dell’estinzione dei due ex comuni le Amministrazioni Comunali avevano inteso affidare, ognuna per sé, il servizio di gestione ed efficientamento della pubblica illuminazione con contratti di durata ultradecennale. Di conseguenza, in questo momento, nel comune di Corigliano-Rossano convivono due affidamenti diversi, uno per area, al pari, almeno in parte, di quanto succede per la gestione dei rifiuti fin quando non verrà realizzata la gara unica.

Oltretutto alcune gravi criticità rispetto al corretto funzionamento della pubblica illuminazione di Corigliano erano state oggetto di numerosi interventi pubblici già prima delle elezioni amministrative, con conseguenti disagi per la popolazione. Disagi che hanno indotto questa Amministrazione Comunale ad effettuare, subito dopo il proprio insediamento, un’analisi rispetto allo stato tecnico ed amministrativo del servizio.

Al termine della ricognizione si è ritenuto doveroso revocare in autotutela l'affidamento del servizio per una serie di ragioni, esplicitate nel provvedimento di revoca, a seguito del quale si è innescato un contenzioso legale - piuttosto prevedibile vista l'entità dell'appalto - prima al TAR, ora in Consiglio di Stato. In questi casi, per quanto i provvedimenti siano motivati ed importanti, è doveroso attendere serenamente gli esiti dei vari gradi di giudizio.

Nel frattempo, gli uffici comunali hanno provveduto ad effettuare una selezione per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione dell'area Corigliano, che di certo non può attendere i lunghi tempi della giustizia amministrativa.

Durante questa attività, così come è stato tempestivamente comunicato, si sono registrati una serie di gravi atti di vandalismo, dal danneggiamento degli impianti fino al furto di interi quadri elettrici, episodi per cui si sta procedendo puntualmente a notiziare le Autorità competenti; inoltre talvolta, nella presa in carico degli impianti, si rendono necessari degli adeguamenti degli stessi e per queste ragioni si registrano malfunzionamenti dei punti luce per alcune notti, ovvero per il tempo necessario per la realizzazione degli interventi stessi.

Si tratta di una attività importante, in attesa dell'esito del contenzioso, ma necessaria per consentire all'Amministrazione Comunale di incidere e migliorare il servizio per la comunità. È giusto che i cittadini ottengano risposta ai loro dubbi ed alle loro segnalazioni, pertanto l'Amministrazione Comunale garantisce che, in questo delicato percorso, si sta lavorando per mitigare quanto più possibile i disagi e per riportare il servizio a livelli qualitativi che siano adeguati e funzionali.

