Corigliano, Cosimo Mosaico nominato presidente del Circolo “Solidarietà e Partecipazione”

Prestigiosa nomina per il concittadino Cosimo Mosaico, fresco della nomina di presidente del Circolo “Solidarietà e Partecipazione” di Corigliano. Il suddetto Circolo, difatti, da anni presente sul territorio, è tornato a riunirsi, in modalità remota alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, rinnovando il suo direttivo e conferendo allo stesso Mosaico il ruolo di presidente del sodalizio politico e culturale.

Cosimo Mosaico, affermato e stimato professionista coriglianese, da decenni impegnato con ruoli di prestigio nel settore assicurativo, è fin dalla sua costituzione in prima linea all’interno del medesimo Circolo, nell’ottica di promuovere la cultura politica come veicolo di diffusione dei valori sociali e della solidarietà attraverso tangibili azioni a favore di chi soffre.

Nutrito il curriculum di Mosaico. Negli anni Ottanta candidato alla Provincia di Cosenza con Democrazia Proletaria, nel 2009 capolista di Italia dei Valori alle elezioni amministrative di Corigliano Calabro, Mosaico è impegnato professionalmente nel settore assicurativo in qualità di agente capo-procuratore di primaria compagnia di assicurazione, con specializzazione nel settore credito e cauzioni. Punto di riferimento di tantissime imprese edili che partecipano a gare di appalto per lavori pubblici a livello regionale. Componente del consiglio di amministrazione di società di leasing e di Banca Credito Cooperativo in qualità di referente ufficio fidi, nonché componente di un’associazione di promozione sociale e culturale.

Cosimo Mosaico, anche in virtù del suo apprezzato impegno nel mondo della solidarietà e dell’associazionismo socio-culturale, rappresenta, quindi, una garanzia per l’attività futura del Circolo e il suo ruolo profuso per la crescita del territorio.

Fabio Pistoia



