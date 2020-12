Parrocchia Maria SS. Immacolata: il servizio della Caritas



Continua, anche in questo tempo di pandemia, il lavoro dei volontari della Caritas parrocchiale a favore delle famiglie in difficoltà. La “macchina” della solidarietà non si è fermata, nemmeno nel periodo più rischioso, per provvedere alle necessità dei fratelli.

In questo tempo di Natale, portando un sorriso ai più piccoli, attraverso la distribuzione dei giocattoli. Il lavoro viene svolto, spesso, in condizioni precarie per la mancanza di una sede, ma grazie alla disponibilità del parroco, don Alfredo, vengono utilizzati i locali parrocchiali. Per la consegna di cibo, indumenti e giocattoli, rivolgersi presso l’ufficio parrocchiale. Ringraziamo, di cuore, i volontari che con impegno e costanza portano non solo beni di prima necessità, ma anche un sorriso e una parola di conforto.

Comunicato stampa

