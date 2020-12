Associazione Delfinea - “Aspettando Natale 2020”



Poiché il periodo d'emergenza che stiamo vivendo esclude qualsiasi forma di rappresentazioni pubbliche ed è impossibile produrre eventi in piazza, possiamo, comunque, dar modo agli artisti locali e non di poter esporre le loro creazioni e dar loro modo anche di venderle.

L'associazione Delfinea ha instituito un mercato natalizio virtuale esposto sulla propria pagina Facebook per permettere a chi crea oggetti natalizi e a chi li cerca per acquistarli, un modo per poterlo fare in sicurezza e a distanza, concordando con le nostre creatrici le modalità di consegna.

Abbiamo cercato di dar spazio a quanti ci hanno seguito negli anni nei mercatini realizzati in esterna, nulla toglie, però, che se ci sono artisti interessati possano partecipare contattando via messanger o via mail l'associazione.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Accontentiamoci del mondo virtuale quest'anno, con la speranza che presto si possa tornare ad incontrarci serenamente anche fuori.

Cogliamo l’occasione per augurare buone feste a tutti, soprattutto a coloro che stanno soffrendo, e vi invitiamo a visitare la nostra pagina.

Maria Golluscio

Presidente associazione Delfinea

Pagina fb: Delfinea Associazione culturale

Stampa Email