Un successo di riflesso per Corigliano

Chi di voi non ha mai sognato di vedere il suo nome sui giornali? In tempi di pandemia,avari di buone notizie,ci riempie di gioia sapere che c'è una nostra concittadina che con il suo lavoro fa parlare di sè la stampa.

Un lavoro nato dall'amore e dalla passione per l'arte orafa e sartoriale che si incontrano in un melting pot e grazie alla ricerca dei materiali,di riciclo,contribuisce a rendere unici gioielli che si distinguono.E di amore e passione ce ne mette tanto Emanuela Salatino.Giovane,bella e brillante donna con un talento fuori dal comune,acclamata,celebrata e richiestissima da negozi e riviste di settore per pochi che fanno e seguono la moda e i gioielli,ma anche da quotidiani e settimanali di vasta diffusione popolare e vari siti internet nazionali e internazionali,come potete vedere dalle foto anche se non mi è riuscito trovare le interviste rilasciate a Elle e Il Sole 24 ore. Orgogliosa di essere calabrese e lontana dalle appariscenze e dai trionfalismi che comporta una posizione come la sua,non è difficile incontrarla dalle nostre parti,dove torna spesso come in una sorta di buen retiro dopo le fatiche delle presentazioni delle sue collezioni.Un successo che rende lei unica e noi orgogliosi di sapere che ci appartiene.





Stampa Email