NATALE 2020: “COMPRA IN CO.RO.” E “NATALE IN CITTÀ"

CORIGLIANO ROSSANO 16 dicembre 2020 – L’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano, con la collaborazione delle due Proloco cittadine, in occasione delle festività natalizie 2020-2021, indice i Concorsi “Natale in Città” e “Compra in Co.Ro. Ripartiamo Insieme”

“Compra in Co.Ro. Ripartiamo Insieme” nasce con il fine di incentivare i cittadini ad acquistare i regali natalizi nelle attività commerciali della Città, contribuendo, di fatto, a sostenere il tessuto economico comunale. Si tratta di un’iniziativa che intende aiutare negozianti e piccoli imprenditori durante questo Natale sotto il segno della pandemia da Covid 19. Lo scopo è quello di promuovere quel “circolo virtuoso” dell’economia che si crea attraverso la spesa privata durante il periodo delle festività natalizie.

Per partecipare a “Compra in Co.Ro. – ripartiamo insieme” sarà necessario effettuare almeno 2 acquisti in due diverse attività commerciali di Corigliano Rossano aderenti all’iniziativa per un valore complessivo minimo di 50,00 €, nel periodo compreso fra il 21 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021. Gli acquirenti dovranno poi inviare una foto degli scontrini, quali prove d’acquisto, e compilare entro il 6 gennaio 2021 il form di partecipazione presente al link: https://bit.ly/3aoPVIC

Al termine del periodo stabilito ci sarà l’estrazione di 10 fortunati vincitori che riceveranno un buono spesa del valore di 100 euro da spendere entro marzo 2021 nei negozi aderenti all’iniziativa.

Con il concorso “Natale in città” si intendono, invece, premiare le più belle vetrine commerciali e le parti esterne delle abitazioni private (facciate, balconi, finestre) della città, decorate a tema natalizio.

Per partecipare sarà necessario inviare una fotografia del proprio allestimento compilando il modulo sul seguente link: http://bit.ly/34lcWsh

Le foto inviate verranno pubblicate sulla pagina Facebook del concorso a partire dal 21 dicembre 2020.

Le prime 3 foto per ciascuna delle due categorie (attività commerciali e abitazioni) che avranno ottenuto più voti validi entro il 6 gennaio 2021, riceveranno un buono spesa del valore di 250 euro, 150 euro e 100 euro da spendere nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa



I commercianti che intendono essere inseriti nell’elenco delle attività commerciali presso le quali poter effettuare gli acquisti validi per la partecipazione e spendere i buoni vinti nell’ambito dei concorsi anzidetti dovranno rispondere alla manifestazione di interesse pubblicata dall’Ente compilando entro il 19 dicembre la scheda di adesione presente al seguente link: http://bit.ly/3npxwiL

A questi ultimi verrà consegnata una vetrofania di partecipazione al concorso che dovrà essere ben visibile su una vetrina del proprio esercizio per tutta la durata dei concorsi.

I nominativi delle attività aderenti ed i regolamenti completi dei concorsi verranno pubblicati sul sito del Comune www.comune.corigliano-rossano.cs.it

Tutte le attività che rientrano nel programma NATALE IN CO.RO. 2020 sono sponsorizzate da Enel.

Stampa Email