Coldiretti: continua l’impegno per la valorizzazione della clementina IGP Calabria

Sarà nella catena del leader del commercio all’ingrosso Metro Italia.

La clementina IGP Calabria - annuncia il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto – sarà nei punti vendita della catena di METRO Italia leader nel commercio all’ingrosso e nel settore alimentare che aiuta la ristorazione moderna a rispondere a tutte le necessità di un’attivitá Ho.re.ca. rappresentandoun importante veicolo anche per l’export.

Con il marchio Fdai – Firmato dagli agricoltori italiani di Filiera Agricola Italiana – Coldiretti, si potrà trovare una produzione simbolo della nostra identità territoriale e questo consente di avere garantito il valore economico con il riconoscimento del giusto prezzo agli agricoltori. E’ - prosegue Aceto - una partnership d’eccellenza, che rafforza l’impegno a valorizzare la filiera, tutelando l’ambiente, l’economia e l’occupazione sul territorio. Sono certo che questo accordo, oltre a portare valore aggiunto per i nostri agricoltori, produrrà un forte apprezzamento dei clienti, sempre più attenti alla provenienza dei prodotti e alla filiera di produzione oltre che alla qualità, anche perché Metro Italia ha servizi creati ad hoc a supporto del business con strumenti digitali. L’identità agricola e la tracciabilità geografica, sono indissolubilmente legati alla clementina calabrese e ne esaltano la vocazione produttiva. Per la clementina non bastano solo gli eventuali ristori richiesti e per questo continueremo – aggiunge Aceto – nell’impegno di aprire sbocchi di mercato sempre più vasti, per promuovere la competitività del nostro prodotto. La vera svolta non può che essere questa!La clementina IGP Calabria avrà un packaging dedicato che ne illustrerà anche la provenienza, con bauletti da kg. 2.3 e il progetto a sostegno e valorizzazione della clementina continuerà per tutta la stagione. Abbiamo poi realizzato – comunica -un altro progetto che porterà sugli scaffali di un altro importante player della GDO 500.000 confezioni da litro di succo di clementine di Calabria IGP. Questo lavoro sinergico con i centri di commercio all’ingrosso e la Grande Distribuzione Organizzata – conclude Aceto - unisce gli sforzi, accorcia la filiera e valorizza in generale le eccellenze locali, in questo caso la clementina IGP Calabria.Questa è la strada che stiamo percorrendo e nella quale crediamo fortemente, poiché a risposte alle richieste ed esigenze dei territori in un momento di grave difficoltà dovuta alla pandemia ed agli avversi eventi climatici.

18.12.2020 Ufficio Stampa Coldiretti Calabria

