STELLE DI NATALE E CICLAMINI ROSSI A PORTARE SPERANZA E LUCE NEI CENTRI STORICI

CORIGLIANO ROSSANO, 18 dicembre 2020 - Nel linguaggio dei fiori e delle piante la Stella di Natale è il simbolo benaugurate per eccellenza, incarna lo spirito della rinascita e serenità tipico del Natale. Inoltre, rappresenta anche l’umiltà, la saggezza, l’amore verso il prossimo e la fiducia completa.

Il ciclamino è il fiore invernale per eccellenza, resistente e resiliente. Queste sono le piante che, come amministrazione comunale, abbiamo scelto per dare luce, colore e vita alle vie principali dei due nostri meravigliosi centri storici.

Da via Roma a Piazza del Popolo, passando per via Rimembranze; da via San Bartolomeo a viale Santo Stefano è un tripudio di colori e di aiuole rivitalizzate.

Quest’anno forte è il bisogno di circondarci di piccoli gesti che ci aiutino a riappropriarci di quella perduta serenità causata dall’avvento della pandemia animando sentimenti di speranza. L’intervento operato svolge così una duplice funzione, portare gioia e migliorare il decoro urbano dei due centri storici.

«Quanto realizzato – ha dichiarato l’Assessore ai Centri Storici Anna Maria Turano - ha voluto rappresentare solo un piccolo segno di attenzione verso i cittadini, verso i centri storici, in un periodo particolare che noi contemporanei mai avevamo vissuto. Speriamo che questo piccolo gesto, unito alle luminarie installate in questi giorni, faccia sentire il calore del Natale e faccia trascorrere delle feste serene ai nostri concittadini».



