L’I. C. “Erodoto” di Corigliano-Rossano continua il suo processo di formazione e innovazione

L’Istituto Comprensivo “Erodoto” di Corigliano – Rossano, continua il suo processo di formazione e innovazione attraverso l’attivazione di diversi corsi tesi a fornire ai docenti gli strumenti per consolidare e ampliare le proprie competenze.

Capofila e avanguardia per il territorio il corso “MLTV - Make Learning and Thinking Visible” tenuto dal Prof. Roberto Castaldo, nominato coordinatore del gruppo di lavoro dell’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco, che ha agito anche in veste di comunicatore tra i ricercatori di Harvard, quelli di Indire ed i docenti della scuola AXUOL.

MLTV è un approccio che nasce da un percorso di co-ricerca tra Indire, promotore dell’iniziativa, Project Zero, gruppo di ricerca in capo alla Harvard Graduate School of Education e tre scuole capofila del Movimento Avanguardie Educative di Indire.

Un corso che intende fornire ai docenti, gli strumenti “mentali”, motivazionali e pratici per poter ripensare gli ambienti di apprendimento tradizionali.

In direzione dell’innovazione si inserisce poi il corso, di prossimo avvio, sulla didattica digitale che si articola in un duplice percorso: coding di base e uso dello smartphone per le scienze. Anche qui formatore d’eccellenza il dott. Alfonso D’Ambrosio, attualmente Dirigente Scolastico dell'IC Lozzo Atestino (PD), formatore per docenti in ambito PON PNSD, esperto di robotica educativa, di coding, mondi virtuali, making lab e videogiochi educativi nonché Miglior Docente Innovatore Italiano nel 2015 nel Global Junior Challenge.

A questi due corsi si affianca quello permanente promosso dalla “Rete Nazionale Senza Zaino” di cui la scuola è promotrice assoluta su tutto il territorio. Un percorso che fa di tre pilastri fondamentali (ospitalità, responsabilità e comunità) i suoi cardini fondanti e che mette al centro l’alunno con i suoi bisogni e necessità. Una scuola in cui l’apprendimento diventa davvero cooperativo e in cui inizia a costituirsi un’effettiva comunità di ricerca.



