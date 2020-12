LAVORI PER IMPLEMENTARE LA RETE ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE IL COMUNE SOSPENDE LE AUTORIZZAZIONI CONCESSE

CORIGLIANO ROSSANO, 20 dicembre 2020 - Da qualche mese a questa parte l'azienda E - Distribuzione, appaltando i lavori ad una ditta affidataria, sta portando a termine una serie di opere per implementare la sua rete elettrica a Corigliano Rossano.

I lavori, per cui è stata concessa l'autorizzazione, comprendono una serie di scavi, in profondità, per raggiungere le linee interrate. L'accordo con l'amministrazione prevedeva anche il rispristino del manto stradale, in condizioni funzionali, alla fine dei lavori. Purtroppo, così non è stato. I lavori di ripristino si sono rivelati inefficienti, difformi dagli d’accordi, hanno provocato e continuano a provocare, una serie di disagi e pericoli nella viabilità delle aree cittadine, soprattutto sul versante coriglianese.

Il 6 novembre, questa amministrazione, provvedeva ad inviare una diffida all'azienda affinché, ponesse in essere, tutte le necessarie ed indispensabili azioni finalizzate al ripristino del manto stradale e all'eliminazione di tutti gli ostacoli alla circolazione, i pericoli alla pubblica incolumità nonché i disagi cagionati dalla negligenza nell’esecuzione delle opere. Si richiedeva inoltre l’inoltro dell’idonea documentazione inerente ai lavori posti in essere.

A questa diffida non hanno fatto seguito i risultati sperati e continua a permanere lo stato di degrado della viabilità cittadina, causa continua di giuste lamentele da parte della popolazione, sia per quanto riguarda i disagi nella viabilità, che per il pericolo.

Dopo una serie di accurati sopralluoghi, l'amministrazione, ha deciso di sospendere tutte le autorizzazione rilasciate, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in primo luogo, in secondo alla ricezione della documentazione idonea che comprenda modalità e tempistica dei lavori - con descrizione e relativo cronoprogramma - sia delle opere ultimate, ma non completate a perfetta regola d’arte o difformi, sia di quelle già autorizzate, in procinto di essere iniziate, e ovviamente, di quelle in corso d’opera.





Stampa Email