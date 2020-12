Natale, il bacio di Dio agli uomini



Natale, una luce sempre accesa, anche durante questo tempo di pandemia. Natale, anche quando una nostra “sorella” di appena 38 anni viene stroncata da questo terribile virus. Ma nonostante tutto c’è Dio che si lascia toccare e baciare, coccolare e cambiare i panni, stringere dall'emozione. “Dio è un bacio caduto sulla terra a Natale” (Benedetto Canuti).

E’ un Dio che lotta dentro all’incubatrice, con la forza di un piccolo cuore che non vuole mollare, è un Dio che respira, a stento, nel caso dell’ossigeno, come quel primo soffio di vita sull’uomo. E’ un Dio vestito con un camice, o con una tuta bianca, che quasi non può muoversi, ma spende tutte le sue forze per salvare una vita. E’ Natale a Betlemme, è Natale a Corigliano Rossano, nei nostri ospedali. E’ Natale in quei volti tristi che non possono abbracciare i propri cari, a causa della pandemia. Auguro a tutti di fermarci davanti al presepe, troveremo un bimbo. A salvare il mondo non sarà la noia prevedibile del potere, ma la “fragilità” di un bambino. “Davanti la grotta solo luce e silenzio. Le parole cadono” (Marco Pozza)….Buon Natale!

francesco caputo

Stampa Email