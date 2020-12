Acri. Ecoross ha consegnato e installato i contenitori per R.U.P.

Proseguono le attività di allestimento e installazione attrezzature da parte del gestore del nuovo servizio di Igiene Urbana sul territorio cittadino.

Acri - Ecoross ha consegnato e installato nei giorni scorsi i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) in diversi punti del territorio comunale, al fine di consentire un corretto conferimento e garantire maggiore decoro urbano.

Nell’ambito del nuovo servizio di Igiene Urbana, messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Acri e gestito dall’azienda Ecoross, proseguono le attività di allestimento e installazione attrezzature così come previsto dall’appalto.



Varie le postazioni individuate per i contenitori destinati alla raccolta dei R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) suddivisi in tre tipologie: contenitori per i farmaci scaduti di colore bianco davanti alle seguenti Farmacie: Mangano, Marchianò e Siciliano – Acri Centro; Algieri - San Giacomo d’Acri; Alma Salus – Serricella; Pappacena – contrada Serralonga; contenitori per le pile esauste di colore giallo nei seguenti punti: Trony, Unieuro, Conad Falivelli, Simply, Famila, Nuova Elettra (Acri centro); Crai (San Giacomo d’Acri); Fratelli Ferraro – Serricella, Fusaro Michele – San Martino, Gencarelli Egidio – Vallone U’Midu (Là Mucone); contenitori per la raccolta di prodotti etichettati T (tossici) e/o F (infiammabili) di colore rosso posizionati nei pressi di: Toscano Flavio, Mustica Angelo, Pavano Francesco, Fa.Pi, Molinari (Acri centro); Mondo Verde (Serricella – Là Mucone); La Nuova Agricola (San Giacomo d’Acri).



Dallo scorso 1 dicembre ha preso il via sull’intero territorio cittadino il nuovo servizio di Igiene Urbana per le utenze domestiche con il sistema “porta a porta”. Straordinaria finora la risposta dei cittadini, che hanno messo in atto comportamenti virtuosi e lodevoli seguendo con puntualità il nuovo calendario di raccolta e utilizzando i nuovi mastelli.

Contemporaneamente è stata avviata la distribuzione delle attrezzature alle utenze commerciali con relativo servizio di raccolta.

Al fine di andare ulteriormente incontro alle esigenze di tutte le tipologie di utenze, resta attivo il servizio di consegna per chi non è ancora in possesso delle attrezzature contattando l’azienda Ecoross al numero telefonico 0983.565045 (Comunicato stampa).

Stampa Email