E il Castello di Corigliano finisce sul quotidiano “La Stampa”

“Nato come torre normanna, l’edificio divenne un elegante castello ducale. Una sua chicca? La vertiginosa scala a chiocciola del Mastio, che attraversa i quattro livelli della torre affrescata verso il 1870 da Girolamo Varni”.

Si ritorna a parlare – e menomale – della magnificenza del Castello ducale di Corigliano Rossano, situato nel centro storico dell’area urbana di Corigliano, tra i più prestigiosi beni culturali, artistici e architettonici della Calabria e dell’intero Sud Italia. L’occasione è fornita dall’autorevole quotidiano nazionale “La Stampa”, che nell’edizione di ieri ha pubblicato un’ampia intervista ad uno dei personaggi più interessanti del nostro tempo: Jacopo Veneziani, 25enne cresciuto sulle colline piacentine che si sta facendo strada come divulgatore d’arte “social”, noto al grande pubblico per la sua partecipazione fissa al programma “Le Parole della Settimana”, condotto da Massimo Gramellini ed in onda ogni sabato sera su Rai 3.

Jacopo Veneziani è un giovane professore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi. Appassionato da sempre di divulgazione, nel 2015 ha aperto un profilo Twitter e dal 2017 ogni giorno pubblica un tweet con l’hashtag #divulgo per condividere beni culturali italiani o opere e artisti poco noti ai più. Veneziani, infatti, ha un profilo twitter da 25mila follower ed è autore di un libro pubblicato con Rizzoli dal titolo che è tutto un programma – #divulgo. Le storie della storia dell’arte – presentato in anteprima niente meno che alla trasmissione “Che Tempo che Fa”.

Il 25enne originario di Lugagnano (Piacenza), grazie al suo progetto, tanto semplice quanto coinvolgente, utilizza i 280 caratteri concessi da Twitter per raccontare a modo suo la storia dell’arte: un’idea rivelatasi vincente. E tra i “tesori” culturali da lui esplorati vi è anche il Castello ducale ausonico, protagonista nei giorni scorsi della sua ormai nota vetrina “social”, tanto da essere menzionato sul quotidiano “La Stampa” unitamente ad altre eccellenze del panorama artistico italiano.

Fabio Pistoia



