Rino Gattuso proclamato “Uomo copertina del 2020”

Un 2020 a dir poco difficile, che lascia il segno e consente tuttavia di cogliere, mai come in questo delicato momento storico, esempi di virtù da evidenziare e lodare, nella vita come nella professione. È il caso di Rino Gattuso, coriglianese illustre, campione del calcio e allenatore del Napoli, insignito nelle ultime ore dalla testata “Tuttomercatoweb” del titolo di “Uomo copertina del 2020”.

“Non può che essere Rino Gattuso il volto azzurro del 2020. L'anno che si è appena chiuso, al di là della flessione delle ultime gare dovuta più che altro ai tanti infortuni in attacco, ha segnato il ritorno del Napoli a buonissimi livelli ed il merito è senza dubbio di Gattuso. Il tecnico del Napoli – si legge nella motivazione – ha gradualmente riportato la squadra sulla strada giusta, risultando l’uomo giusto per risolvere una serie infinita di problematiche ad inizio dell’anno solare, in campo e soprattutto fuori con una serie di fratture con la società ed all’interno dello stesso spogliatoio. Capace di portare il Napoli alla vittoria della Coppa Italia, con una serie di prestazioni di puro collettivo, con compattezza e spirito di sacrificio”.

“Al di là del lavoro sulla panchina del Napoli, Gattuso – si legge ancora nelle motivazioni – s’è confermato un personaggio trasversale, che va oltre i colori, apprezzato dai tifosi di tutta Italia. Anche nell’affrontare il ritorno della miastenia all’occhio, il suo messaggio rivolto ai giovani ha lasciato il segno andando ben oltre il calcio”.

Un uomo semplice e diretto, ambasciatore di valori e coerenza, il nostro Gattuso, in un’epoca purtroppo costellata da falsi miti e sterili arroganze.

Fabio Pistoia



