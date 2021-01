Vaccini al via nell’Ospedale “Compagna”, s'inizia nei prossimi giorni

Ottime notizie sul fronte della somministrazione dei vaccini nella città di Corigliano Rossano. Nei prossimi giorni, infatti, verrà attivato, all’interno dell’Ospedale “Guido Compagna” dell’area ausonica, una postazione ad hoc, al fine di velocizzare l’iter di tale importante antidoto al Covid-19 per tutelare l’intera popolazione.

Ampia soddisfazione per questa notizia viene espressa dall’ex sindaco di Corigliano, Pasqualina Straface, rappresentante del Movimento del Territorio, che proprio in merito alla questione vaccini e alla necessità di migliorare l’organizzazione della somministrazione con l'attivazione di una postazione locale aveva rivolto nella mattinata odierna un accorato appello a mezzo stampa.

“Sentita la Direzione del presidio ospedaliero e il Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Provinciale, nella persona del dottore Carlo Cimino, abbiamo ricevuto rassicurazioni – dichiara Straface – che nei prossimi giorni, a brevissimo, la postazione vaccini nell’ospedale di Corigliano sarà una tangibile realtà. Non possiamo che essere felici per questa determinazione, destinata a velocizzare notevolmente, sul territorio comunale, l’iter per la somministrazione dei vaccini, inizialmente agli operatori sanitari, a medici ed infermieri tutti i giorni in trincea, poi agli anziani e ai soggetti più “fragili”, e via discorrendo, così come da crono-programma, per garantire una graduale copertura totale a tutte le fasce della popolazione. Così facendo, si registrerà certamente un notevole input in tale ottica, utile per fronteggiare l’avanzata dell’emergenza epidemiologica in atto e garantire in modo celere ed efficace la salute di tutta la popolazione”.

Una lieta notizia, quindi, che può senz’altro costituire motivo di serenità e sana iniezione di fiducia nella comunità cittadina per ciò che concerne la lotta al Covid e che testimonia la sensibilità delle preposte autorità sanitarie in tale direzione.

Fabio Pistoia



Stampa Email