IL PROGRAMMA TELEVISIVO DI RAI UNO LINEAVERDE TRA CASTELLO DUCALE E MUSEO DEL CODEX

CORIGLIANO ROSSANO 9 Gennaio 2021 - LineaVerde, il programma itinerante di Rai Uno che da oltre mezzo secolo racconta l’Italia e le sue risorse, fa di nuovo tappa in Calabria. Il programma è realizzato in maniera itinerante e nelle varie puntate si affrontano temi legati alla complessa realtà agricola italiana con i suoi punti di forza e le sue debolezze.

Tra gli interessi che ruotano intorno all'agricoltura, vengono esaminati oltre ai prodotti tipici, le tradizioni, la ricettività rurale dell'agriturismo e la salvaguardia ambientale.

Da ieri una troupe si muove tra Pollino e Sibaritide. Il viaggio è iniziato a Lungro, per poi spostarsi verso Civita e Morano. Ieri e oggi hanno fatto tappa a Corigliano Rossano. Ieri mattina, 8 gennaio 2021, prima visita e riprese al Castello Ducale, visto in tutto il suo splendore. La visita è proseguita nell’azienda agricola De Rosis Morgia, nota non solo per la produzione di clementine ma anche di melograni. Nel pomeriggio tappa dovuta al Museo del Codex, dove è allocato lo storico evangeliario, il Codex Purpureus Rossanenis, bene Unesco e il centro storico.

Questa mattina la troupe sarà impegnata nelle riprese alla fabbrica e museo della liquirizia Amarelli, altra eccellenza del territorio.

Purtroppo, l’emergenza Covid, non ha permesso ai conduttori di potersi muovere ma solo di essere in collegamento in studio da Roma, questo non ha impedito alla troupe di sottolineare la bellezza dei luoghi visitati e l’importanza dei territori raccontati.

L’assessore alla Cultura Novellis si è dichiarata soddisfatta di come i media nazionali, anche in questi momenti di difficoltà, riescano a organizzare percorsi che sottolineano le bellezze e la storia di un territorio che merita più attenzione

La puntata andrà in onda domenica 14 febbraio 2021

