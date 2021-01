Corigliano, la proposta: il Centro d’Eccellenza destinato alla somministrazione dei vaccini alla popolazione

Prosegue in modo incessante l’attività di somministrazione dei vaccini sull’area urbana di Corigliano, grazie ad un efficiente lavoro di squadra organizzato dalle preposte autorità sanitarie. Presso l’Ospedale “Guido Compagna”, infatti, dopo aver terminato la fase di somministrazione dei vaccini anti-Covid al personale medico e paramedico,

si è proceduto a dare corso a quella che interessa i medici di base, già in fase d’ultimazione; massimo è l’impegno e la disponibilità profusa dal competente team nei confronti del personale delle strutture residenziali per anziani del territorio comunale e comprensoriale nonché degli ospiti delle stesse Rsa, per poi passare, immediatamente dopo, alle persone ‘over 80’ e ai soggetti ritenuti “fragili” perché affetti da patologie croniche.

Il direttore sanitario generale dello Spoke di Corigliano Rossano, dottore Pierluigi Carino, il dirigente medico del Dipartimento Prevenzione ed Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dottore Carlo Cimino, e il direttore dell’U.O.C. di Medicina Generale della città, dottore Luigi Muraca, unitamente a tutto il gruppo di lavoro, stanno garantendo un’efficace tabella di marcia destinata a non lasciare indietro nessuno, anzi a rispettare in toto la più vasta diffusione dell’importante antidoto per contrastare l’emergenza epidemiologica in corso.

Frattanto, si registra una più che significativa e lieta novità sul medesimo campo della somministrazione dei vaccini alla popolazione residente nell’area urbana coriglianese. Un’importante proposta, sostenuta anche dallo scrivente, che vede il Centro d’Eccellenza, spaziosa struttura situata in via Machiavelli, allo Scalo cittadino, quale location scelta per realizzare, in modo celere e sicuro e lontano dagli ambienti ospedalieri, la somministrazione all’intera cittadinanza, secondo il crono-programma stabilito e via discorrendo per fasce d’età e categorie. Anche su questo fronte, massimo è l’impegno e la disponibilità garantiti dalle autorità sanitarie, in primis dal dottore Carlo Cimino, sensibile dirigente del Dipartimento Prevenzione Asp, già attivo per lavorare a questa che sembra ormai più che un’ipotesi. Nella prossima settimana, infatti, si dovrebbe dare vita ad un “sopralluogo”, ottimizzando tempo e risorse, per fornire la struttura, idonea allo scopo nonché facilmente raggiungibile per la sua posizione centrale, per fornire la medesima delle attrezzature necessarie per effettuare tale servizio alla comunità coriglianese. Un’idea più che utile nella lotta al temibile virus.

Fabio Pistoia



