Questa Pandemia Sanitaria per le Imprese continua ad essere un disastro epocale

Il Turismo è tra i settori più colpiti; ciononostante bisogna avere la forza di reagire per prepararsi ad una ripresa che comunque ci sarà! Guai a farsi cogliere impreparati, ciò denoterebbe la fine certa di un azienda! Bisogna saper cogliere tutte le opportunità che lo Stato Nazionale, le Regioni e i Comuni stanno cercando di mettere in campo, seppur con notevoli ritardi e che talvolta si sono rivelati anche inadeguati.

Qualche aiuto c’è, ma è certamente una sfida difficile, specialmente se consideriamo che ancora siamo in piena pandemia! Tutti sappiamo che bisogna essere molto prudenti, guardando con fiducia al vaccino che ha iniziato la sua corsa.

Io sono e voglio essere ottimista ritenendo che da una tragedia come la pandemia mondiale in atto possano nascere nuove opportunità per le imprese e per il territorio come la Storia ci insegna.

Quello che mi lascia perplesso è più che altro l’assenteismo della Politica sia a livello Nazionale che locale! Mai come in questo momento la Politica riveste un ruolo strategico ed essenziale. Come tutti sappiamo il governo sta elaborando la più grossa manovra economica dal secondo Dopoguerra ad oggi causata proprio da questa Pandemia, rilanciando infrastrutture sanitarie, turismo, trasporti, ambiente e digitalizzazione!

Mi riferisco chiaramente al Recovery Fund di ben 209 miliardi che il Governo sta elaborando.

Per questa pioggia di miliardi le Regioni e Territori d’Italia lavorano nel mettere a punto delle proposte di progetti da realizzare nel proprio territorio.

Nella Sibaritide noto invece un clima di assoluto nichilismo e silenzio assordante. Faccio dunque un appello ai Deputati della Sibaritide e ai Sindaci affinché riuniscano le forze Sociali e le Imprese per elaborare idee per il futuro di questo territorio!

Questo è il momento giusto di chiedere opere pubbliche che in passato si mostravano di difficile soluzione: ora o mai più!

Noi del Settore Turistico abbiamo le nostre proposte per rilanciare il nostro Settore e se saremo chiamati porteremo con piacere le nostre idee.

Faccio un accorato appello alla Politica del mio Territorio a prendere coscienza di come questa Calabria nel periodo della Pandemia è stata descritta nell’opinione pubblica Italiana. Abbiamo fatto ridere l’Italia intera con i vari commissari che si sono susseguiti, abbiamo fatto emergere ancora una volta che siamo ultimi in tutto! Non vorrei fossimo ultimi anche nel proporre progetti e idee per il futuro.

Non dobbiamo assolutamente perdere questa opportunità che ci viene offerta! Tiriamo fuori il nostro orgoglio di essere Calabresi per dimostrare che la Calabria non è quella che è stata rappresentata, ma che esiste una Calabria che vuole esserci e che guarda al futuro oggi più che mai.

Mai come in questa Legislatura il nostro Territorio ha avuto una rappresentanza politica così imponente: Corigliano Rossano ha 3 deputati e un Senatore; tutti nella stessa parte politica e nella maggioranza di governo questa forza politica ascolti le forze sociali della Sibaritide e si faccia interprete delle Istanze del Territorio che tanto ha bisogno di guardare al futuro.

Natale Falsetta

Presidente COTAJ

Consorzio Operatori Turistici della Sibaritide

