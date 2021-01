Corso gratuito per Estetista

Al via il percorso gratuito di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale per il conseguimento della qualifica di Operatore del Benessere - Indirizzo Estetica.

La CIESSEFORM SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE con consolidata esperienza nel settore della formazione professionale, offre un percorso gratuito di istruzione e formazione professionale triennale dedicato a giovani tra i 14 e 17 anni, in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, che devono assolvere al diritto-dovere dell’ istruzione e alla formazione professionale, con l’obiettivo di sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione e favorire il successo scolastico e formativo .

Il progetto ha ottenuto il finanziamento a valere sull’Asse Prioritario 12 “Istruzione e Formazione” del POR Calabria FSE 2014-2020, pertanto i giovani selezionati in modalità completamente gratuita acquisiranno competenze culturali e professionali per l’inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni.

Le attività didattiche si articoleranno in : lezioni teoriche in aula per l’insegnamento delle competenze culturali di base e tecnico-professionali, attività di laboratorio e stage formativo.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni telefonare allo 0983.888383 oppure contattare il numero whatsapp 327.3556658.

Il Direttore

Stampa Email