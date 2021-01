Abbiamo il coronavirus e ... siamo stati lasciati soli!

Sono più di 30 giorni che siamo chiusi in casa, tutta la mia famiglia, per questo maledetto virus che ha colpito tutto il mondo. La cosa che mi preoccupa maggiormente è chiedermi:

Dov'è l'amministrazione? Dove sono i consiglieri di maggioranza e di opposizione?

Addirittura nel mondo chi come me ha subito questo virus e ha perso anche la vita.

Assessori, protezione civile, croce rossa, volontari dove sono? Non mi lamento, per carità, ma chiedo soltanto di avere un po' di umanità e dignità personale per chi, come me, è chiuso in casa.

Dov'è l'amministrazione, non possiamo muoverci, ci hanno segregato in casa per questo virus.. chi ti da un po' di supporto, aiuto, nel dare i soldi a qualcuno nel comprare un pezzo di pane, un medicinale, o andare in farmacia, pagare una bolletta?

Anche se si ha bisogno di una visita medica (ho richiesto più volte) non c'è nessuno, nessuno si è mai fatto vedere!

Io vivo in città, ho qualche vantaggio, ma tanta gente che vive nelle periferie, magari non chiede di andare a comprare del cibo, non chiede a nessuno, non ha nessuno, povera gente, costretta ad uscire di casa per andare a comprare qualcosa sapendo di essere un pericolo, che può contagiare altre persone; se no si muore di fame e questo l'amministrazione non dovrebbe permetterlo, in tutti i sensi.

Voglio anche aggiungere che ringrazio di cuore per tutto quello che hanno fatto per me e la mia famiglia: i parenti e gli amici, anche se con un po' di rimorso da parte mia e un po' di paura, perché non sono preparati a questo, hai sempre paura di poterli contagiare e fargli del male, hai paura che possono toccare il citofono, che possono toccare una busta e allo stesso modo contagi le persone che ti amano. All'idea che ciò non succeda mai mi viene giù una piccola lacrima. Non è bello questo sopratutto per chi ti ha fatto del bene e ti ha dato sostegno in questo periodo!

Se questo è il cambiamento per una città come la nostra, non ho parole. Durante la mia quarantena ci sono stati altri 600 casi di virus, nessun aiuto; era meglio 10 anni fa dove l'amministrazione ti davo una mano anche a livello morale.

La più bella cosa è dire grazie.. grazie soltanto alla mia famiglia, siamo stati abbandonati, e questo virus ti lascia qualche segno nella vita, un dolore, una cicatrice profonda dove nessun medico potrà curare; non ho modo di dire grazie in ginocchio soltanto a chi mi ha sostenuto come papà, i parenti, gli amici, hanno acquistato le necessità primarie per una famiglia; non sono mai uscito di casa perché i nobili d'animo rispettano l'essere umano, rispetto gli altri.

Mi auguro solo che per tutto ciò che questa grande pandemia ha causato non siamo sempre noi del sud a pagare le conseguenze a causa di chi ci gestisce e di chi ci amministra, mente al nord so benissimo che le famiglie sono sostenute.

Ci vorrebbe un Italia più equa, anche al Sud un amministrazione degna e saggia.

Chiedo soltanto di condividere questo messaggio, che possa arrivare a tutti i comuni del Sud, non siamo diversi rispetto agli enti, siamo tutti essere umani.

Vi chiedo di condividere e taggare il più possibile questo messaggio, farlo arrivare a chi ha bisogno, costretto a vivere questa pandemia

Grazie grazie♥️😘🥰

