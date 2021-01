DALLA SHOAH ALLE FOIBE, LE GIORNATE DI STUDIO DELL’IIS LUIGI PALMA DI CORIGLIANO

Corigliano Rossano - L’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Palma”, in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio prossimo, organizza una serie di incontri telematici dal titolo “DALLA SHOAH ALLE FOIBE, DALLA MEMORIA AL RICORDO, GIORNATE DI STUDIO PER NON DIMENTICARE!”.

Tale programma di incontri dedicati all’approfondimento di svariati temi di matrice storico-culturale nasce dallo spirito di iniziativa dei docenti di Storia dell’Istituto. La passione per il proprio lavoro, volto alla formazione dei cittadini del domani, e l’impegno profuso anche in tempi di didattica a distanza sono gli elementi indispensabili per la realizzazione di eventi di alto valore culturale e sociale.

#IlPalmanonsiferma è il motto che sollecita gli studenti guidati dai loro resilienti coach e sostenuti dall’appassionata Dirigente Scolastica Cinzia D’Amico. Tra le iniziative, si annoverano interessanti Lezioni di storia curate da luminari del panorama culturale calabrese ed emozionanti testimonianze di indagine storica e giornalistica:

· 27/01/2021 alle ore 11.00. Il mediano di Mauthausen a cura di Francesco VELTRI, giornalista e scrittore.

· 29/01/2021 alle ore 11.00. La Resistenza “passiva” degli I.M.I. nei campi concentrazionari tedeschi. Un esempio calabrese attraverso Francesco Majone a cura di Francesco FABBRICATORE, docente di Storia e Filosofia, Cultore della materia per l’insegnamento di Storia contemporanea Unical.

· 02/02/2021 alle ore 10.00. Dimensione Europea di Ferramonti a cura della Prof.ssa Teresina CILIBERTI, direttore Museo della memoria Ferramonti di Tarsia.

· 05/02/2021. Cronaca Della Mia Vita In Grigio-Verde. Lettere dal fronte e della prigionia (1942-1945) a cura del Prof. Adriano MAZZIOTTI, studioso di cultura e tradizioni albanesi.

· 10/02/2021 alle ore 11.00. Memoria, persecuzioni politiche e discriminazioni razziali nel ’900 a cura di Giuseppe FERRARO, coordinatore Commissione didattica ICSAIC.

Tutti gli incontri saranno si terranno in videoconferenza e saranno disponibili sulla piattaforma web della scuola. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 0983/888198.

