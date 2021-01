Una classe dirigente di cacasotto, come se il Covid fosse l'Ebola

Io, che nella vita ho sempre improvvisato, anche perché la vita, per sua natura, è fatta così, mi ritrovo, per via del Covid, in un mondo in cui niente si può più improvvisare, grazie alle assurde norme anti-pandemia, per le quali bisogna prevedere tutto prima, un incubo.

Così, se continueremo a vivere in una società del genere, alla fine finiranno per sopravvivere solo i pianificatori, quelli che sanno ciò che fanno, quando lo fanno, perché lo fanno, come dei robot, mentre saranno destinati a scomparire quelli, come me, che vivono e decidono come uomini, alla giornata, come capita, perché la vita stessa è imprevisto e improvvisazione.

