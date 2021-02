Ecoross. Diritto di replica sulla questione verde pubblico in zona Gallo d'Oro

Egr. Resp. Blogger, con riferimento alla foto-notizia pubblicata in data 30 gennaio 2021 sul blog www.coriglianocalabro.it dal titolo Degrado verde pubblico in zona Gallo d'Oro. Rifiuti, baracca per randagi... si precisa che l’Azienda Ecoross, concessionaria del servizio di Igiene Urbana dell’ex comune di Corigliano, ha effettuato in data 22 gennaio 2021 un’operazione di pulizia, di rimozione e di raccolta di rifiuti solidi urbani nonché di ingombranti in tutta la zona interessata.

L’intervento ha riguardato la zona “Gallo D’Oro”, in particolare l’area destinata al verde della pubblica piazza e ha visto impegnati uomini e mezzi dell’Azienda Ecoross. Il termine “degrado” si ritiene oltremodo infondato e non rispondente alla realtà descritta. Non è il primo episodio in cui si pubblicano foto datate. S’invitano il responsabile del Blog e l’autore delle riproduzioni fotografiche alla prudenza e a verificare lo stato dei luoghi prima di procedere alla diffusione di immagini che ledono la professionalità del personale, il prestigio dell’azienda Ecoross, ma anche di decoro di una città importante come quella di Corigliano-Rossano.



Il campo geografico mediatico sui social è illimitato, senza confini, le informazioni talvolta si trasformano in virali determinando danni irreversibili.



UFFICIO STAMPA ECOROSS

Corigliano Rossano, lunedì 01 febbraio 2021



