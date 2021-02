L'ultima trovata dell’Amministrazione: WhatsApp al Sindaco, che risponderà di sera…

“compatibilmente con impegni e stanchezza”

Nell’epoca dei social e della comunicazione semi-istantanea, ogni iniziativa finalizzata ad accorciare le distanze e interagire è cosa buona e giusta. Un assunto che vale soprattutto se questo obiettivo si coniuga con quello, altrettanto utile e nobile, di avvicinare comunità amministrate con governanti, popolazione con quanti ricoprono ruoli di responsabilità istituzionale.

Tuttavia, nel visionare il sito ufficiale del Comune di Corigliano-Rossano (www.comune.corigliano-rossano.cs.it), ci s’imbatte in una novità, che definire originale è probabilmente riduttivo. L’Amministrazione comunale, o chi per essa, ha infatti ideato un nuovo modo per comunicare col Sindaco, invitando il cittadino che ha necessità di parlare con lui a scrivergli su WhatsApp, sperando in un’eventuale risposta… col calar delle tenebre.

Questa, infatti, è la dicitura che compare sul portale ufficiale dell’Ente: “Contatta il Sindaco su WhatsApp, proverà a rispondere la sera, compatibilmente con impegni e stanchezza”. Quindi, se la lingua italiana non è un’opinione, in caso d’impegni o stanchezza (più che comprensibili) non arriverà alcuna risposta allo scrivente di turno, il quale certamente lo fa per segnalare problematiche o chiedere ascolto, attenzione, appuntamento, e non per commentare la situazione meteorologica o parlare delle specialità gastronomiche del territorio. Sono sempre più numerosi, infatti, i cittadini che ad ogni occasione, anche attraverso la pagina Facebook del Sindaco, lamentano l’assenza di risposte a PEC inoltrate ai preposti uffici comunali oppure a richieste d’appuntamento con lo stesso.

A cosa serve, dunque, quest’ennesimo mezzo di comunicazione se non sarà poi corredato da una fattiva risposta? E come mai, fatto altrettanto singolare, si riserva tale opzione per il solo Sindaco e non per gli assessori, titolari di ben precise deleghe, ai quali i cittadini potrebbero e dovrebbero rivolgersi, anziché far riferimento sempre e soltanto al Sindaco? Pertanto, in attesa di forme di comunicazione più idonee, non resta che attendere la sera... per cercare di sperare in giorni migliori.

Fabio Pistoia



