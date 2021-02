AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CESSIONE/VENDITA DI EDIFICI O TERRENI UBICATI NELL’AREA DI SCHIAVONEA, NELL’AMBITO DEL BANDO NAZIONALE QUALITÀ DELL’ABITARE

CORIGLIANO-ROSSANO, 9 febbraio 2021 - L'Amministrazione comunale, con la delibera di giunta n. 3 del 14/01/2021, ha deciso di partecipare al bando di nazionale "Qualità dell'abitare" promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per i Beni e le attività culturali, per riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale sociale,

rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini. Gli interventi e le misure finanziati devono mirare a soluzioni durevoli in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). Gli interventi dovranno inoltre assicurare prossimità dei servizi, puntando alla riduzione del traffico e dello stress, secondo i criteri della mobilità sostenibile, oltre che incrementare i legami di vicinato ed inclusione sociale

Al fine di definire un progetto che punti a raggiungere gli obiettivi del programma, è intenzione dell’Amministrazione comunale, acquisire il patrimonio privato: immobili o terreni, attraverso i fondi messi a disposizione dal bando, in caso di finanziamento.

Nello specifico il Comune sollecita le manifestazioni di interesse rispetto a due tipologie di proprietà:

1. FABBRICATI che abbiano necessariamente i seguenti requisiti:

- Destinazione d’uso abitativa

- Conformità agli strumenti urbanistici

Costituisce un elemento preferenziale che si tratti di intero edificio cielo-terra

2. TERRENI che abbiano i seguenti requisiti:

- Dimensioni minime 500 mq

- Liberi da costruzioni

Il prezzo di vendita sarà stimato dall’Ufficio Tecnico sulla base del valore catastale dell’immobile. L’acquisto degli immobili sarà condizionato all’ottenimento del finanziamento ovvero all’approvazione del progetto presentato nell’ambito del programma.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulla manifestazione d'interesse o sul programma di interventi, è possibile contattare l'Ufficio Europa del comune di Corigliano-Rossano al numero 0983 529228 o via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate dai proponenti entro e non oltre il 18 febbraio 2021 via pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con il seguente oggetto: “Manifestazioni di interesse bando Qualità dell'Abitare"



Stampa Email