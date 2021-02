Adorazione Eucaristica (Centro Eucaristico Schiavonea)



Buongiorno vi aspettiamo questa sera per l'ora santa di adorazione alle 20:00 fino alle 21:00. Centro Eucaristico Schiavonea Per chi non potrà esserci sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook "Sulla via Emmaus". noi spiritualmente e pregheremo per tutte le vostre intenzioni.

Buona giornata, Suore Discepole Gesù Eucaristico.



