Le comunità di Thurio, Ministalla, Apollinare e di contrada Foggia ringraziano pubblicamente Don Cosimo Galizia

Da un paio d’anni finiamo sulle cronache dei giornali per le vicende legate all’esondazione del fiume Crati, diventato ormai lo spauracchio temibile di chi abita nei dintorni e vive da sempre con la paura di poter vedersi invadere la propria casa, la propria azienda dalle sue acque tumultuose, ogni volta che la pioggia, di per sé provvidenziale e necessaria alle nostre campagne, decide di cadere in quantità esagerate.

Ebbene, questa volta il fiume Crati farà solo da contorno a questa nostra lettera a cuore aperto, scritta e pensata da ogni singolo membro della nostra comunità.

Mancano poche ore all’incontro di questa sera che si terrà nella chiesa di Thurio, voluto e organizzato dal nostro incomparabile e fraterno amico/sacerdote Don Cosimo Galizia.

Non sappiamo come andrà, non possiamo quantificarne l’affluenza, non possiamo nemmeno dire con anticipo che servirà a raggiungere l’obiettivo comune ad ognuno di noi, ossia aprire questa famosa finestra di dialogo e porre l’attenzione su questa questione spinosa, nella speranza di poter trovare una sinergica cooperazione e scambio di idee che siano proficue per il futuro.

Però possiamo e VOGLIAMO porre l’accento sul nostro parroco che come un bravo padre di famiglia, ha voluto tutto ciò.

Lo ha fatto per noi, con forte determinazione e grande coraggio, lo stesso dimostrato fin dall’inizio di tutta questa vicenda.

Nessuno di noi dimentica la sua presenza costante in ogni frangente, nessuno dimentica la volontà di esserci come persona, amico fraterno, al di là del suo ruolo sacerdotale che non implicava certo un impegno così forte e passionale.

Le comunità di Thurio, Ministalla, Apollinare e i cittadini di contrada Foggia, vogliono ringraziare pubblicamente Don Cosimo Galizia.

Grazie per tutte le volte che ci dimostra di saper uscire dalle logiche e dai tempi di questo mondo, dimostrandoci la sua umanità.

Grazie per il tempo che dedica alla comunità e ai suoi problemi, scendendo in campo come un paladino, senza armi ma con la sola parola del Signore e con la volontà ferrea che lo contraddistingue.

Grazie per tutte le iniziative intraprese per noi, perché sappiamo di non essere mai soli a combattere per i nostri diritti.

Grazie per tutte le volte che ha aperto le porte della Chiesa, permettendo riparo e sicurezza, aiuti concreti.

Dicono che i sacerdoti non appartengono alla loro gente, se non per fede.

Però, nel tratto di strada che Don Cosimo ha percorso insieme a noi, il suo passaggio, in mezzo a tutto ciò che ha fatto e fa, lascerà indubbiamente un segno indelebile nella nostra comunità.

Grazie davvero, Don Cosimo!

Le tue comunità

