PARCO FLUVIALE SUL CORIGLIANETO: IDEA VINCITRICE BANDO REGIONALE



In data 13 gennaio 2020 il Dipartimento Urbanistica e Territorio della regione Calabria ha bandito un concorso di idee per progetti di valorizzazione del territorio e del paesaggio calabrese ( CIG Z9A29C8DF9 ), avendo diviso l’intera regione in 6 ambiti.

Relativamente all’ambito territoriale SIBARITIDE E AREA URBANA CORIGLIANO ROSSANO è risultata vincitrice, aggiudicandosi il relativo premio, la proposta avanzata dagli ingegneri Francesco De Luca e Cosimo Esposito, come da decreto dirigenziale n.9795 del 25-09-2020. L’idea progetto prevede la realizzazione di un parco fluviale nella valle dell’alto Coriglianeto e un percorso ciclo-pedonale dalla zona dei mulini ad acqua al parco sopradetto, con accesso piazza del Popolo lungo la strada “ Cirria “.

Il percorso ciclo-pedonale è lungo 6400 metri, supera un dislivello di circa 200 metri, da 115 a 317 sul livello del mare, e corre parallelo al corso del torrente con vista su tutti i punti più caratteristici e spettacolari del corso d’acqua, comprese numerose cascate e attraversamento di vere e proprie gole.

L’area del parco, quasi tutta pianeggiante, occupa un’area di circa 17 ettari ed è raggiungibile, oltre che dal percorsi ciclo-pedonale in progetto, sia dalla frazione Foresta sulla strada della Costa sia dalla frazione Piano Caruso, attraverso 2 strade carrabili esistenti, anche se bisognose di robusta manutenzione.

Il progetto prevede tra l’altro un’area parcheggio, un laghetto, un’area picnic, un’area ristoro e campeggio, un’area giochi e verde attrezzato e un lungo fiume per passeggiate. La realizzazione del progetto, finanziabile con fondi europei, può essere uno strumento di valorizzazione del territorio con notevoli ricadute positive per il lavoro, la cultura, lo sport e il tempo libero, specialmente se viene posto in un contesto più vasto e organico quale può essere il progetto CICLOVIA DELLA MAGNA GRECIA.

L’idea progetto è stata presentata al sindaco della nostra città il 19 febbraio scorso con la consegna di una copia degli elaborati progettuali Il sindaco ha mostrato molto interesse per la proposta e ha manifestato l’intento di approfondire la questione in vista di ulteriori sviluppi.

Si allegano foto dell’incontro con il sindaco e carte progettuali.

Corigliano Rossano 25/02/2021

Francesco De Luca e Cosimo Esposito

Stampa Email