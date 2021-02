Vaccinazioni, suggerimento al Sig. Sindaco Flavio Stasi

Ho letto, su questo blog, delle iniziative che ella e altri soggetti interessati avete avviato per rendere finalmente attuata in modo esteso la campagna di vaccinazione anti COVID19. Vorrei portare alla sua attenzione che, insieme agli operatori da voi individuati e menzionati nella comunicazione, ci dovrebbe essere anche un'altra possibilità per reperire personale da utilizzare allo scopo.

Mi riferisco all'"Elenco del personale medico e sanitario per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti COVID19" appositamente istituito dalla Presidenza del Consiglio tramite avviso pubblico. Si ricercavano 3000 medici e 12000 infermieri. So che alcune regioni già usufruiscono di codesti operatori e che nel nostro territorio siamo stati in diversi a partecipare a questo bando. Tanto le volevo suggerire e, certo della sua attenzione, le invio cordiali saluti.

Dott. Giuseppe Pellegrino

