NUMERO UNICO PER LE SEGNALAZIONI POSSIBILI DISSERVIZI

CORIGLIANO-ROSSANO, 2 marzo 2021 – Il nuovo "Numero Unico per le Segnalazioni" in questi giorni potrebbe andare incontro ad una serie di disservizi a causa della pandemia da Covid -19. Un operaio della squadra di manutenzione è risultato positivo al virus, in via precauzionale e in attesa dell’esito degli altri tamponi, l’intera squadra di manutentori è in auto-quarantena.

Nella squadra manutentori sono compresi anche i centralinisti, motivo per cui potrebbero riscontrarsi disagi nell’utilizzo del numero verde, oltre che nei servizi.

L’amministrazione si scusa con i cittadini per i disagi che potrebbero derivarne e nel contempo farà il possibile per ovviare alla problematica.

Il "Numero Unico per le Segnalazioni", attraverso il quale si possono inviare segnalazioni o reclami per quanto riguarda:

PERDITE IDRICHE

CARENZA IDRICA

INTASAMENTI FOGNARI

MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI

VIABILITÀ

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Il numero unico è uno strumento che innova, sostituisce e integra tra loro i precedenti sistemi. Un modello rinnovato di interazione con il cittadino che deriva da una razionalizzazione dei flussi di lavoro interni all’Amministrazione progettati per garantire una gestione integrata e completa delle segnalazioni, dalla loro ricezione fino alla conclusione e alla comunicazione dell’esito al cittadino.

Un progetto fa parte del percorso di potenziamento e riorganizzazione del servizio di manutenzione, avviato dall'Amministrazione Comunale alla luce delle tante criticità ataviche registrate sul territorio.

Stampa Email