Al via l’iniziativa “Un Piccolo Gesto” per aiutare i bambini affetti dalla SEU

Un’encomiabile iniziativa di solidarietà sociale, significativamente denominata “Un Piccolo Gesto”, a favore del “Progetto Alice Onlus”, sodalizio impegnato ormai da numerosi anni, con competenza e generosità, nella lotta alla SEU, la Sindrome Emolitico Uremica: una malattia rara, caratterizzata da anemia emolitica

(rottura e conseguente riduzione dei globuli rossi), piastrinopenia (diminuzione del numero di piastrine per consumo) e sofferenza renale con frequente insufficienza renale acuta, nonché grave, che si manifesta in forma acuta e se non riconosciuta e trattata in modo tempestivo e corretto può provocare il decesso del paziente. La SEU in Italia ha un’incidenza di circa 0.8-1 caso per milione/abitanti ogni anno. Colpisce prevalentemente bambini (maggiore incidenza nei bambini di età inferiore a 5 anni) e più raramente adulti, anche se i numeri di questi ultimi sono in importante aumento dovuto alla maggiore capacità di diagnosi.

A promuovere l’iniziativa, alcuni cittadini residenti nell’area urbana di Corigliano: i coniugi Gianfranco Perri e Francesca Fiorillo, noti e stimati operatori commerciali animati da profonda umanità, che raccoglieranno entro il prossimo 3 aprile i fondi da devolvere interamente a favore della predetta associazione all’interno della loro attività (l’Ortofrutta Sandokan di via San Francesco d’Assisi, allo Scalo coriglianese), e Giulia Giordano e Raffaella Marrazzo, apprezzate operatrici culturali, donne dotate di grande intelligenza e sensibilità, fautrici de “L’Officina delle Idee”, sodalizio già conosciuto per la promozione di momenti di siffatta natura; saranno loro, difatti, ad occuparsi della realizzazione degli oggetti, tutti coloratissimi e completamente in panno, assegnati a fronte della donazione a favore di “Progetto Alice Onlus” per evitare che i bambini affetti dalla malattia finiscano in dialisi.

Un’iniziativa che coniuga la solidarietà con l’arte, la generosità con l’estro creativo, frutto della sinergica collaborazione fra concittadini esemplari, che merita di essere divulgata e adeguatamente sostenuta dalla cittadinanza.

Fabio Pistoia



Stampa Email