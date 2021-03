CAMPAGNA DI VACCINAZIONE CONTRO IL COVID DA DOMANI IN FUNZIONE I PUNTI AFT A CORIGLIANO



A Rossano già da oggi attivo il punto allestito nell’ex Delegazione.

CORIGLIANO-ROSSANO, 4 marzo 2021 - La direzione generale del Distretto sanitario Jonio Sud, guidato dal dottor Antonello Graziano, informa che domani - venerdì 5 marzo 2021 - partiranno le vaccinazioni Covid nelle varie AFT - Aggregazioni Funzionali Territoriali – dell’area urbana di Corigliano.

I suddetti Centri Vaccinali evaderanno la richiesta della stragrande maggioranza degli ultraottantenni residenti nell’area urbana, mentre la parte restante sarà vaccinata presso il Centro di Eccellenza.

Nell’area urbana di Rossano è già attivo da alcune ore il centro approntato nei locali della ex Delegazione Comunale dello Scalo. In tale luogo, per qualsiasi esigenza, per l'occasione sarà in funzione un montascale. Nel punto ospedaliero, invece, si procederà alla vaccinazione dei soggetti fragili.

Come Distretto Sanitario puntualizziamo, inoltre, che al momento non ci sono altri punti di vaccinazione attivi nello Scalo di Rossano: se sarà necessario attivare ulteriori centri, sarà nostra cura darne immediata notizia alla cittadinanza. Inoltre, nei prossimi giorni, si lavorerà per l’allestimento dei punti vaccinali dei centri storici.

Ricordiamo che la vaccinazione non è obbligatoria ma è fortemente raccomandata e che sarà cura del proprio medico di famiglia fornire tutte le istruzioni in merito a tempistica e svolgimento.

Stampa Email