La Concessionaria Ford Aversente vince il Premio Europeo per la più Alta Soddisfazione del Cliente

Prestigioso riconoscimento conferito alla Concessionaria Ford della Famiglia Aversente di Corigliano-Rossano. Si tratta del Premio Europeo per la più Alta Soddisfazione del Cliente (Chairman's Award), consegnato dal Direttore Generale Vendite di Ford Italia, Luca Caracciolo, al General Manager Ford, Alfonso Aversente, nel corso di una cerimonia sobria ma molto significativa tenutasi, nella giornata di ieri, presso la sede della Concessionaria, situata in contrada Torricella Superiore – SS 106 bis.

Con il conseguimento di tale pregevole traguardo, si rende onore ad una delle più importanti e storiche attività imprenditoriali della Calabria e dell'intero Sud Italia, che porta lustro, in particolare, alla Città di Corigliano-Rossano ed a tutto il territorio della Sibaritide e dell'Alto Jonio Cosentino.

È questa l'ennesima conferma di un attestato di stima, un tributo conseguito sul campo dal Gruppo Aversente, frutto d'impegno e sacrifici, laboriosità e abnegazione, professionalità e rapporto con la clientela da sempre improntato alla cordialità e al dialogo costante per il perseguimento, appunto, della più alta soddisfazione da parte di chi si accosta al mondo Ford. Un risultato per nulla inaspettato, che affonda le sue radici nello zelo e nell'instancabile opera profusa dal Fondatore, l'indimenticabile Commendatore Giorgio Aversente, profondamente legato al suddetto Premio Europeo, la cui esistenza è stata perennemente caratterizzata dall'attenzione rivolta nei confronti del Cliente.

Non si tratta, tuttavia, di una sorpresa o di una novità. La Concessionaria Ford Aversente è, difatti, l'unica Concessionaria al mondo ad essere insignita di tale prestigioso riconoscimento dalla sua istituzione, ossia dal 1988 ad oggi, e la prima in assoluto in Italia nell'ambito del medesimo Premio. Una pagina preziosa e importante che certifica, per l'ennesima volta, la bontà di un'attività quotidiana svolta all'insegna del massimo rigore, della competenza e dell'esperienza. Una storia di qualità e sinergica collaborazione, quella targata Ford Aversente, che tutti siamo, a giusta ragione, orgogliosi di vivere e condividere.

