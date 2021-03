Assegni ai nuclei familiari con tre minori e assegni di maternità, come richiederli

Assegni ai nuclei con familiari con almeno tre figli minori e assegni di maternità. Come richiederli e dove.

L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori è un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati. Spetta ai cittadini italiani o dell'UE residenti, da cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo con tre o più figli che non abbiano superato il 18.mo anno di età, e con ISEE non superiore a euro 8.788,99. Chi è in possesso di questi requisiti può presentare entro il 31 gennaio 2022 domanda al Comune di Corigliano-Rossano.

Assegno di maternità: le donne cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno e che non beneficiano dell'indennità di maternità, con ISEE non superiore ad € 17.416,66 possono presentare domanda al Comune di Corigliano-Rossano per ottenere l'assegno di maternità entro sei mesi dalla nascita del neonato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica in seguito ad affidamento preadottivo o adozione.

Gli assegni sono cumulabili.

È possibile consegnare le domande a mano all’ufficio protocollo o inviandole via mail all'indirizzo:



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì ore 9 -13 ai numeri

0983/8915134 (sede Corigliano, signora Sartore) 0983/529513 (sede Rossano, signora Loprete)

«Stiamo lavorando per un sistema che garantisca a tutti i cittadini la fruizione dei servizi sociali indispensabili - ha affermato l'assessore Novellis - invito quindi tutti i cittadini e le cittadine, che abbiamo i requisiti richiesti, a presentare la domanda, o a rivolgersi ai nostri uffici per ulteriori chiarimenti e delucidazioni. Affiancare i genitori nel loro difficile ruolo, in un momento così complesso, è uno di quei compiti che cerchiamo di affrontare al meglio, come persone e amministrazione comunale»

Per consultare l'albo online https://bit.ly/3qSRS5c

Stampa Email