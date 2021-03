DECORO URBANO NUOVI INTERVENTI NEL CENTRO STORICO DI CORIGLIANO

CORIGLIANO-ROSSANO, 19 marzo 2021 – Continua senza sosta l’attività dell’amministrazione comunale per il recupero del decoro dei centri storici cittadini in un’ottica di maggior fruizione degli spazi pubblici e di miglioramento dei servizi per la popolazione.

Oggetto dell’intervento questa volta sono i bagni pubblici del centro storico coriglianese, in particolar modo quelli di via San Francesco e di Sant’Antonio che versano da anni in una situazione deplorevole e sono di fatto inutilizzabili dalla cittadinanza. Nei giorni scorsi si è proceduto all’affidamento dei lavori di risanamento e riqualificazione che serviranno a restituire un bene pubblico alla città e un servizio in più a chi vive il centro storico di Corigliano.

«Decoro, senso civico, rispetto dei nostri concittadini e dei turisti. Questo è il senso di tale azione dell'amministrazione Stasi – ha commentato l’assessore Anna Maria Turano – da troppo tempo il centro storico di Corigliano era privo di un servizio così importante, eppure il bagno pubblico per il cittadino è una risorsa importante e diventa servizio indisponibile per un viaggiatore costretto spesso, ad utilizzare le toilette di bar pur di non accedere a quelle pubbliche. Ma, è anche vero, che il senso civico di una città si misura anche dal modo di concepire i servizi pubblici che offre».

«Il nostro impegno per il recupero e la valorizzazione dei centri storici prosegue spedito – ha affermato il sindaco Stasi – dopo Palazzo Bianchi e dopo aver riportato un presidio di legalità come quello della Polizia Locale all’Acquanova abbiamo messo in cantiere tutta una serie di interventi atti a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici. Stiamo mettendo mano anche a manutenzioni ferme da anni, a spazi lasciati nell’abbandono da tanto tempo e che adesso torneranno ad appartenere funzionanti alla collettività»



