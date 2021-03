Primi in Italia: Premio nazionale conferito alla Concessionaria Opel Sud Motors Aversente

Dopo quello tributato nei giorni scorsi alla Concessionaria Ford Aversente di Corigliano, perviene un ennesimo, prestigioso riconoscimento che inorgoglisce la comunità di Corigliano-Rossano e l’intera Calabria.

Un premio conferito nella giornata di ieri, 19 marzo, ad un’altra icona del Gruppo Aversente: la Concessionaria Opel Sud Motors, con sede in contrada Cedonia di Lettieri, nell’area urbana ausonica della terza città della regione.

In loco, per la particolare occasione, sono giunti il Brand Manager Opel Financial Services, Michelangelo De Fazio, e il Responsabile di Zona Opel Financial Services, Gianluca Tedesco, che hanno consegnato il primo premio nazionale per la cosiddetta “penetrazione rateale” direttamente nelle mani dell’Amministratore della Concessionaria Opel Sud Motors di Corigliano, Francesco Aversente: professionista competente e generoso, animato da spirito di squadra e ferrea volontà di soddisfare le esigenze di ogni cliente, capace di rapportarsi con grande zelo nei confronti di chiunque.

Il posto più alto del podio nazionale, dunque, per un riconoscimento conferito dai vertici dell’omonima e storica Azienda automobilistica alla grande ed affiatata “famiglia” della Opel Aversente; difatti, il merito di questo risultato va ascritto anche all’ottimo lavoro dei Consulenti Vendite Antonio Zampino e Maria Carmela Ammirato e della Greeter Assunta Florio. Un’ulteriore attestazione della bontà dell’azione quotidianamente svolta dalla Concessionaria Opel Sud Motors, prezioso tassello di quell’importante mosaico di storie di professionalità targato Gruppo Aversente, che porta il nome della città di Corigliano-Rossano ad ambiti onori e traguardi.

Fabio Pistoia



