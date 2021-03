Don Maurizio e Asia, la Chiesa “luce del mondo"



La Comunità dell’Immacolata in festa per San Giuseppe.

Un evento di grazia per la Comunità Diocesana e per la Chiesa di Maria Santissima Immacolata in Corigliano Rossano, Area Urbana Corigliano. L’elezione a vescovo di don Maurizio Aloise, del clero di Catanzaro.

Momento di grazia e di gioia per tutta la Comunità e per l’intero territorio. Nella solennità di San Giuseppe, al termine della Celebrazione Eucaristica, è stata premiata la piccola Asia per la letterina dedicata a San Giuseppe. Eventi che tra loro sembrano distanti ma che dimostrano, ancora una volta, che Dio continua a voler bene agli uomini con la ricchezza del suo infinito amore. A don Maurizio gli auguri di buon ministero, sotto la sguardo del giusto Giuseppe, alla piccola Asia gli auguri di crescere in santità e grazia, come è cresciuto Gesù, sotto la protezione di Giuseppe. Nonostante la pandemia e le difficoltà del tempo, i segni di speranza non mancano, tornerà a brillare il sole sulle nostre vite e su questa meravigliosa terra baciata e accarezzata dalle mani di Dio.

francesco caputo



