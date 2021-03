Azione, Amica: "Abbiamo smarrito lo spazzaneve"

Il primo giorno di primavera ci ha regalato una bella nevicata, che può essere in fin dei conti piacevole se nel nostro comune funzionassero i servizi. Ebbene si, siamo alle solite, attecchiscono i primi fiocchi di neve sul manto stradale e le nostre comunità montane area urbana Corigliano (Piana Caruso, Baraccone, Simonetti) vengono dimenticate.

Eppure basta uno spazzaneve che liberi le strade dalla folte di neve. Non dobbiamo dimenticarci che in montagna vivono cittadini che hanno attività commerciali, anziani bisognosi di assistenza medica, famiglie che in questo periodo di covid vivono nel terrore. Tutti insieme chiedono un servizio di spazzaneve.

Vivere le zone periferiche deve essere una colpa?

Credere nel proprio territorio, sul quale sono nati, cresciuti, investendo tempo e denaro, può essere una colpa?

Non mi sembra giusto che vengano penalizzati. Le strade a prescindere dalla neve vanno mantenute integre, curate in tutto il territorio, a maggior ragione nelle periferie. Se succedesse un'emergenza,

come dovrebbero arrivarci i mezzi di emergenza? Quale strada dovranno percorrere?

Sindaco, intervenite immediatamente.

Francesca Amica

Corigliano-Rossano in Azione



