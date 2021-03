Vita personale di un umile e semplice cittadino



Mi chiamo Salvatore, sono nato in Germania nel 1980 e quindi ho 40 anni. Nel 1987 mi sono trasferito in Italia, precisamente in Calabria nella provincia di Cosenza. Il mio comune di residenza è Corigliano-Rossano, abito a Fabrizio Grande.

Ho frequentato le scuole elementari a Fabrizio, le scuole medie a Schiavonea, che è anche una frazione di Corigliano, le scuole superiori a Corigliano scalo dove ho conseguito il diploma di perito elettrico industriale col punteggio di 75/100. Infine ho proseguito i miei studi all’università della Calabria a Cosenza con laura triennale in storia moderna e contemporanea col punteggio di 90/110 e laurea specialistica in scienze storiche col punteggio di 88/110. Ho scelto questo percorso di studi all’università perché la storia mi ha da sempre appassionata. Ma dopo aver fatto questo piccolo racconto sulla mia vita e sugli studi che ho fatto voglio fare alcune considerazioni sempre su di me ed è mio dovere fare alcuni ringraziamenti dal punto di vista amicale. Per prima cosa voglio dire che per arrivare ai miei piccoli obbiettivi che ho conseguito ho lottato con tanto impegno, spirito di abnegazione, ma soprattutto forza di volontà e sottolineo, ma lo sottolineo fortemente, nel mio percorso di studi dalle scuole elementari fino ad arrivare alla laurea specialistica non ho mai chiesto aiuto a nessuno, anche se all’università ho incontrato vari ostacoli e ho sempre risolto le questioni burocratiche e le questioni didattiche, e anche se a volte trovavo ostacoli difficili, riuscivo a risolvere sempre le cose da solo con spirito di sacrificio. Inoltre vorrei dire che ho avuto anche esperienze in campo politico in quanto mi sono candidato due volte a consigliere comunale del mio paese, la prima volta nel 2006 con il candidato a sindaco Giuseppe Geraci e la seconda volta nel 2009 con la candidata a sindaco Pasqualina Straface ottenendo ottimi risultati e soprattutto dando il mio contributo, facendo ottenere consensi al mio partito di appartenenza. In secondo luogo vorrei dire che all’età di 40 anni mi sono messo a scrivere articoli per raccontare un po' quello che succede nel nostro territorio facendo conoscere anche le cose che non vanno bene nel nostro territorio e su questo vorrei fare alcune precisazioni partendo dal presupposto che io sono una persona che scrive queste cose perché ho avuto sempre la passione per il mio territorio, ma specialmente per la mia Fabrizio Grande ma mi affascina da sempre fare il giornalista e poi penso che le cose di cui vi metto a conoscenza siano temi di fondamentale importanza per il nostro territorio e che mi sento di fare come umile cittadino di questo territorio. Inoltre vorrei dire che io non ho dietro di me nessuno e le cose che scrivo e che dico non me le suggerisce nessuno, io faccio riferimento sempre alla mia onestà intellettuale che mi contraddistingue da sempre e poi sono convinto che le cose che succedono nel mio territorio è mio dovere farle conoscere e credo che anche io come cittadino di Corigliano ho il diritto di esprimere la mia umile, e se ce ne fosse bisogno costruttiva opinione. In più vorrei dire che le cose che dico, non le invento ma sono vere, insomma mi reputo una persona autentica e vera anche se la gente la pensa diversamente a me non importa, io rimango sempre me stesso. Il mio motto è stato sempre lottare e andare avanti. Infine vorrei ringraziare tre amici che in un certo qual modo mi sono state accanto e mi hanno voluto bene nel corso degli anni, una di queste è il professore Giovanni Ferrari docente universitario e peraltro cittadino della frazione in cui abito…persona squisita e con una grande umanità e a cui sono legato dal punto di vista professionale e amicale in quanto svolge la sua professione in modo eccellente e perché mi vuole molto bene. A Mariagrazia Mirandi, mia amica incontrata un giorno per caso all’ università, nel corso di un esame che io sostenni ma che non riuscii a superare e con il suo aiuto morale, ma anche perché mi ha fatto impegnare tanto e quindi riuscii a superare quell’esame e da quel giorno siamo rimasti molto amici. Infine Pasqualina Straface che si è rivelata nel corso degli anni una persona squisita dal punto di vista umano e ha dimostrato a tutti una grande onestà intellettuale…a lei mando un grande ringraziamento e le auguro di andare sempre avanti e non mollare mai, Voglio anche dirle che è una grande donna ma soprattutto una grande amica, e che seppur ho ringraziato queste persone le ho ringraziate dal profondo del mio cuore perché le rispetto, le voglio bene e le stimo molto.



