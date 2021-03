Scalea. Usare i Centri di Raccolta per tutelare il decoro urbano

Scalea - Resta alta, sull’intero territorio comunale di Scalea, l’attenzione nei confronti delle tematiche ambientali. Particolare riguardo viene riservato al Servizio di Igiene Urbana per il quale continua a rivelarsi proficua la sinergia tra l’Amministrazione Comunale, gli Uffici tecnici, l’azienda Ecoross gestore del servizio, i cittadini.

Nonostante l’emergenza sanitaria in atto e le ormai cicliche criticità del sistema rifiuti legate ai deficit nell’impiantistica regionale, le percentuali di raccolta differenziata non hanno subito inflessioni significative negli ultimi periodi, a testimonianza di un servizio regolare e di una fattiva collaborazione da parte dei cittadini/utenti.

Proprio al fine di preservare i risultati raggiunti nonché di scongiurare eventuali fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti, con l’obiettivo di garantire decoro urbano anche in vista delle imminenti festività pasquali, si invita la cittadinanza ad utilizzare i Centri di Raccolta esistenti sul territorio: in località La Bruca e in località Lintiscita.

Si ricorda che presso i Centri di Raccolta, ai quali si accede previa identificazione, possono essere conferite le principali tipologie di rifiuti urbani, tra cui i rifiuti ingombranti, gli sfalci da potature e i R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

I Centri di Raccolta, sia quello in località La Bruca sia quello in località Lintiscita, sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.20.

Si ricorda, inoltre, che per il conferimento dei rifiuti ingombranti e R.A.E.E. è possibile prenotare il ritiro a domicilio gratuito telefonando al numero 0985.040718 oppure al numero verde 800194911 (Comunicato stampa).

