Il Gruppo Aversente per la solidarietà: iniziativa a Cosenza con la Croce Rossa Italiana

Ennesima iniziativa di solidarietà ideata e realizzata dal Gruppo Aversente, storica realtà imprenditoriale da sempre animata e caratterizzata dal cuore grande dell'omonima Famiglia.

Nella mattinata odierna, infatti, in quel di Cosenza, lo Store Manager Alfonso Aversente ha consegnato alla Croce Rossa Italiana cosentina, presso la sede operativa della prestigiosa Organizzazione di Volontariato, due autovetture d’utilità sociale che il medesimo Gruppo ha contribuito ad acquistare. Un’iniziativa di notevole sensibilità che ha visto promotore lo stesso Alfonso Aversente, stimato imprenditore caratterizzato da una spiccata generosità, e dall’intero Gruppo Aversente, in prima linea per il sociale e sempre più radicato e forte su tutto il territorio di Cosenza e provincia.

Unanime la soddisfazione espressa dalla Croce Rossa Italiana di Cosenza, sia attraverso i microfoni dell’emittente TeleA1 che sulla pagina Facebook direttamente gestita: “Oggi è una giornata di festa per tutti noi volontari. Il Comitato di Cosenza amplia il suo parco auto con l’arrivo delle due gemelle di casa Ford. Con il contributo economico del Gruppo Ford Giorgio Aversente – scrivono i volontari – siamo riusciti ad acquistare due nuove autovetture da poter subito impegnare nelle attività sociali in supporto della popolazione locale. Grazie al lavoro e alla dedizione di tutti i volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo per le numerose attività sociali, sanitarie ed emergenziali, riusciamo ad essere presenti davvero su tutto il territorio. Il nostro lavoro ampiamente riconosciuto e stimato non è passato inosservato agli occhi dei nostri donatori, in questo caso il Gruppo Aversente, che ci ha omaggiato di una visita venendoci a consegnare direttamente le due auto”.

Una preziosa pagina di solidarietà, dunque, quella celebrata stamattina a Cosenza, che testimonia l’impegno a favore della Comunità e del Territorio da parte del Gruppo Aversente ed è certamente da preludio ad altre iniziative dall’analogo tenore. Un modo tangibile per testimoniare cultura d’impresa e spirito d’azienda ispirato a valori d’umanità, professionalità e sensibilità, a dir poco d'esempio e nient'affatto comune.

Fabio Pistoia



Stampa Email