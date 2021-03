Buon compleanno San Francesco di Paola

Oggi, 27 marzo, compie gli anni, un amico davvero speciale, il nostro carissimo Santo protettore Francesco di Paola. Da oltre 600 anni, Francesco guarda con amore la nostra terra di Calabria spesso provata ed affaticata, ma ricca di doni, di grazie e di benedizioni dal Cielo.

In questo tempo difficile, a causa della pandemia, Francesco di Paola è compagno sicuro di viaggio, amico fedele, potente taumaturgo, che cammina con noi sulle strade del mondo. Proprio un anno fa Papa Francesco, in una piazza San Pietro completamente vuota, affidava al crocifisso e all'intercessione della Salus Popoli Romani il mondo intero, chiedendo la fine di questa terribile pandemia. Sicuri che non siamo soli e che presto tornerà a splendere il sole, un ricordo speciale per tutte le vittime della pandemia, per chi soffre in un letto d'ospedale, per medici e infermieri che, instancabilmente, sostengono i malati in questa battaglia difficile. San Francesco di Paola guardi, con la sua paterna bontà, ogni situazione di sofferenza. Buon compleanno Amico nostro, W San Francesco!

caputo francesco

