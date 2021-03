“Monsignor Aloise nuovo Arcivescovo: un Pastore da sempre attento agli ultimi della società”, messaggio augurale di Straface

La Diocesi di Rossano-Cariati ha il suo nuovo Arcivescovo. A succedere a monsignor Giuseppe Satriano, com’è noto, sarà monsignor Maurizio Aloise. La nomina del nuovo Pastore, in concomitanza con le festività pasquali, costituisce l’oggetto di una riflessione a firma dell’ex sindaco di Corigliano Calabro, Pasqualina Straface, rappresentante del Movimento del Territorio.

“Ho atteso alcuni giorni, deliberatamente, prima di rivolgere le più sincere congratulazioni, sia a livello personale che a nome del gruppo di donne, uomini e molti giovani del territorio che mi onoro di rappresentare, al designato Arcivescovo della nostra Diocesi. Ho ritenuto opportuno farlo – scrive Straface – alla vigilia dell’inizio della Settimana Santa, preludio alla ricorrenza di gioia e letizia costituita dalla Santa Pasqua. Una festività a dir poco attesa dalla nostra Comunità che tuttavia, alla luce dell’emergenza epidemiologica purtroppo ancora in corso, non sarà possibile vivere e condividere con familiari, parenti, amici. Ci mancheranno le occasioni di convivialità, ma questo non ci impedirà di poter celebrare degnamente in egual importanza, come si confà in simili momenti, quella che è la felicità che la Santa Pasqua porta nelle nostre case, interpretando al meglio il sentimento più autentico e il significato religioso più fedele alla tradizione. Ritengo, dunque, tale occasione propizia per porgere un caloroso augurio di benvenuto a monsignor Aloise, uomo di grande cultura e fede, nel quale esperienza pastorale e attenzione agli ultimi sono unite ad una grande sensibilità umana e sacerdotale, certi che assolverà anche questa sua nuova missione secondo il cuore di Dio. La nostra Comunità Diocesana – prosegue Straface – è pronta, come sempre, ad offrire disponibilità a condividere insieme il cammino di evangelizzazione che, in continuità con quanto già realizzato fino ad oggi, certamente porterà tanti buoni frutti per l’edificazione del Regno di Dio. La Diocesi di Rossano-Cariati è una grande famiglia nella quale sono numerose e tutte edificanti le esperienze di volontariato, solidarietà, aggregazione, in simbiosi con il percorso umano e formativo del nostro nuovo Pastore. A monsignor Aloise, pertanto, nonché a tutti i miei concittadini e alle rispettive famiglie, giungano gli auguri più sinceri di una Santa Pasqua colma di serenità, pace, speranza e crescita interiore”.

Fabio Pistoia



